Ünlü sanatçı Ayşe Mine sağlık sorunları nedeni ile ameliyata alındı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine’nin bugün ameliyata alındığı ve ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılacağı öğrenildi.

Mine’nin ameliyata alındığını yakın dostu ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, “Türk sanat müziğinin değerli sanatçılarından Ayşe Mine, sağlık sorunları nedeni ile İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi’nde ameliyata alındı. Şu an ameliyatta olan değerli sanatçımız sonrasında yoğun bakıma alınacak, dualarınızı eksik etmeyin. Allah’ın izni ile ameliyattan saat 15.00 gibi çıkması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

“SANAT CAMİASININ VEFASIZLIĞINDAN BAHSETTİ”

Yazısında Ayşe Mine’nin oğlu Berk Günaydın’ın beyninde tümör çıktığını ve acilen onun da ameliyata alınması gerektiğini ifade eden Onur Akay, “Berk’in beynindeki tümör uzun zamandır biliniyordu ama küçük olduğu için sorun yaratmıyordu. Çok fazla büyüme yapınca yaşadığı rahatsızlıklar nedeni ile muayene oldu ve doktoru ‘hiç iyi diyemiyorum’ deyince, Ayşe ablam bir anne olarak kendi sağlık sorunlarını bile unutmuştu. Ayşe abla ameliyata girmeden önce dün telefonda konuştuk. Kendisi, sanat camiasının vefasızlığından bahsetti. Şu dönemde manevi olarak desteğe çok fazla ihtiyacı olan canım ablam Ayşe Mine’ye ve oğlu Berk’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.