Başarılı sanatçı Mehmet Çevik, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da gece kulübü programlarına mola verdi.BURSA (İGFA) - Ramazan ayında sahne çalışmalarına ara veren ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Emir Sultan Türbesi’nde dua etti.

Ramazan ayının maneviyatının kendisi için önemine değinen Çevik, “Her ramazanda içimi tarifsiz bir huzur, ferahlık kaplıyor. Yıl boyu süren yoğun çalışma tempomdan dolayı yapmayı ihmal ettiğim ibadetleri ve manevi ziyaretleri ramazanda elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bu ziyaretlerin başında da Emir Sultan Türbesi geliyor” dedi.

DEJENERE HAYATLARA ÜZÜLÜYORUM

Geçtiğimiz ay Serdar Ortaç’la düet yaptığı ‘Bilsem Ki’ şarkısına Selim Akar yönetmenliğinde klip çeken Mehmet Çevik, yakında yayına girecek klibinin başarısı için dua etti.

Son yıllarda özellikle sanat dünyasında maneviyattan uzaklaşıldığını gördüğünü ifade eden Çevik, “Daha çok sosyal medyanın yarattığı ünlülere bakıyorum da ramazan bir yana toplumun genel manevi değerlerine oldukça uzaklar. Bu durum ünlüler dünyasında da genelleşmeye başladı. Bizim bu kadar güzel ve önemli değer yargılarımız varken dejenere hayatlara tanık oldukça onlar adına üzülüyorum” diye konuştu.