Mardin'de düzenlenen "Gazze İçin Ben de Oradayım" konserinde sanatçılar eserlerini Gazze'ye destek için söyledi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Sanat Hayattır ve Türk Kızılay destekleriyle "Gazze için ben de oradayım" programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Gazze'ye yönelik saldırıların durması çağrısı yapılan program, TRT Müzik kanalında canlı yayımlandı.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu programda Yavuz Bingöl, Ömer Karaoğlu, Sinan Akçıl, Alim Qasımov eserlerini Gazze için seslendirdi. Mardin Diller ve Dinler Korosu da gecede Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice şarkılar söyledi.

Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Filistin topraklarında bir insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Kudüs'te Müslümanlara cuma namazını reva görmeyenlerin yıllardır farklı dinlere, farklı etnik yapılara sahip vatandaşların bir arada, huzur içerisinde yaşadıkları Mardin'e bakması gerektiğini ifade eden Akkoyun, "Özgürlük, barış, kardeşlik laf ile olmuyor. Bunun icra edildiği, gerçek manada görüldüğü, yaşandığı yer Mardin. Birlikte yaşamanın en güzel örneği olan huzur şehri Mardin'imizden Filistinli kardeşlerimizin yaşamış oldukları zulme karşı sesimizi duyurmak, haykırmak için bu programı düzenliyoruz. Uzun süredir Gazze'de bir katliam, bir dram yaşanıyor. Dünya suskun, dünya görmüyor, dünya duymuyor. Ama bu toprakların evlatları tarih boyunca her zaman zulme karşı durmuşlar, zulme karşı ses çıkarmışlar. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zulme karşı ses çıkarıyorlar ve bu haykırışı bugün Mardin’den gerçekleştiriyorlar" dedi.

Filistin topraklarında, Gazze’de büyük bir dram ve katliamın yaşandığına dikkati çeken Akkoyun, bölgeye insani yardımların da ulaştırılamadığını aktardı.

Akkoyun, "Bir insanlık suçu işleniyor. Salgın hastalıkların ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı zalim bir zihniyeti görüyoruz. Gönül coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun bir acı, bir insanlık suçu olduğu zaman ilk ses bu topraklardan çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Davos Zirvesi'ndeki 'one minute' çıkışı, haykırışından itibaren dünyada birçok şey değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu yaşanan insanlık suçuna güçlü bir ses çıkıyor bu topraklardan ve vatandaşlarımız da bu iradeli ve onurlu sese destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl de ilk konseri İstanbul’da düzenlediklerini anımsatarak, buradan sağlanan geliri yardım kolileri olarak Gazze’ye ulaştırdıklarını aktardı.

Filistin’de sadece bomba ve kurşunların öldürmediğini ayrıca çok ciddi bir açlık sorunun bulunduğunu dile getiren Bingöl, Mardin'de verdikleri ikinci konserde de yardım topladıklarını ve bu yardımları Gazze’ye ulaştıracaklarını kaydetti.

Gazze’yi unutturmamaya ve hep gündemde tutmaya çalıştıklarına işaret eden Bingöl, şunları söyledi:

"İstanbul'dan sonra Avrupa'da 3 yerde konser yapmaya çalıştık. Ama maalesef bize salon vermediler. Lafa gelince demokrat, insan hakları diye mangalda kül bırakmazlar. Ama ne yazık ki madalyonun diğer yüzü öyle değil."

Ömer Karaoğlu, Gazze'de katliam ve vahşet yaşandığını belirtti.

Karaoğlu, "Mardin çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Gazze'de bir çoğumuzun zannetiği gibi bu katliam yeni başlamadı, bu katliamlar 75 yıldır devam ediyor. Filistinliler, siyonist İsrail'in saldırıları altında neredeyse bir asırdır bu zulmü yaşıyorlarBelki şu dakika üzerlerine yağan bombalardan kurtulup açlık sebebi ile ölüyor çocuklar. Masumlar, siviller, İsrail rejiminin saldırısı altında neredeyse bir asırdır bu zulmü yaşıyorlar" dedi.

Sinan Akçıl da herkesin Gazze içi duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Akçıl, Kendisine mesaj atan Gazzeli kıza seslenerek; "Bu katliam ortamında inşallah başına olumsuz bir şey gelmemiştir. Sesimi duyuyorsa Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bana bir kez daha ulaşmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Gazze konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Bu programlarla Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Programda, SMS gelirinin Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.

Vali Akkoyun Akkoyun, günün anısına sanatçılara plaket takdiminde bulundu.

Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Eşi Canan Akkoyun, 25. ve 26. Dönem Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Mardin Müftü Vekili Musa Çiftçi, Mardin - Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.