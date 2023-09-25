Ünlü yapımcı ve yazar Orhan Karaağaç, usta sanatçı Neşet Ertaş’ın vefatının 11. yıldönümü vesilesiyle Herkes Duysun’a konuştu. Karaağaç, “Neşet Ertaş yaranın etrafında dolaşan değil, yaranın içinde olan adamdır; Neşet Ertaş yaranın bizzat kendisidir.” dedi.Duygu TAŞKIRAN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Usta sanatçı Neşat Ertaş türküleriyle, şiirleriyle, sazıyla, besteleriyle ve insanlığıyla Anadolu coğrafyasının örnek şahsiyetlerinden biriydi. O, sanatının yanı sıra insanlığı ile var olan ve bunun için mücadele eden büyük üstadlardan biriydi. Kendisini büyüten ve yetiştiren bu topraklara borcunu sanatıyla ödeyen ender sanatçılardan biri olarak tarihe geçti.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Neşet Ertaş'ın 25 Eylül 2012 yılında yaşama veda etmesi ile milyonlarca insan hüzne boğuldu.

UNESCO'nun 2010 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan ettiği Ertaş, yaşamı boyunca pek çok albüm yaptı ve eser bıraktı.

Yapımcı ve Yazar Orhan Karaağaç, Bozkırın Tezenesi olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, ölüm yıl dönümü dolayısıyla hüzünlü duygularla yad etti.

“ÖNEMLİ İNSANLARIN TEK BİR TANIMI YOKTUR”

Büyük ve önemli insanların tek bir tanımının olmadığına vurgu yapan Orhan Karaağaç, “Bu insanların tanımları evrenseldir. Kimi için özlemdir, kimi için gurbettir, kimi için hasrettir, kimi için ise vatandır, topraktır. Zaten bu insanların büyük ve önemli olmaları da çok tanımlı olmalarından gelir. Neşet Ertaş'ın herkes tarafından sevilip sayılması, çok tanımlı bir şahsiyet olmasından kaynaklanır.” dedi.

“HERKES ONDA KENDİNDEN BİR PARÇA BULUR”

Neşet Ertaş’ı dinleyen herkesin içerisinde kendinden parçalar bulabileceğine değinen Karaağaç, “Dinleyici vatan dediği anda vatana dair, gurbet dediği anda gurbete dair bir şey bulur Neşet Ertaş türküleri içerisinde. Kimi de sevgi, hasret ve yâr der. Yine eserlerin içinde bu duyguları bulur. Bu türküler zamansal, mekânsal ve tanımsal olarak da çok yönlüdür. Arka mahallede bulunan sobalı bir evde de Neşet Ertaş duyabilirsiniz, villada da. Dolayısıyla çok tanımlılık derken bundan bahsediyorum mekânsal anlamda. Zamansal olarak da şöyle diyebiliriz: Neşet Ertaş 30 yıl önce de dinleniyordu, bugün de dinleniyor ve 30 yıl sonra da dinlenecek çünkü evrensel olmak, bir bakıma her dönemde güncel kalmaktır.” ifadelerini kullandı.

“NEŞET ERTAŞ ROMANTİK OLMAYAN ADAMDIR”

Neşet Ertaş denildiği zaman aklına 'romantik olmayan adam' tanımının geldiğini dile getiren Karaağaç, “Romantik adam yaranın etrafında dolaşan adamdır. Neşet Ertaş ise yaranın içindeki adamdır. Yaranın kendisidir. Bu sebeple Neşet Ertaş, tüm duygusal eserlerine rağmen romantik olmayan adamdır." dedi.

Şu an içinde bulunduğumuz toplumdan yeni bir Neşet Ertaş çıkması için bu toplumun biraz derde ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaağaç, “Toplumdan Neşet Ertaş çıkar ama şöyle çıkar: Neşet Ertaş'ın parçaları çıkar. Belli başlı özellikleri çıkar. Bahsettiğimiz çok yönlü ve çok tanımlı olma özelliklerinin bazı parçaları ama Neşet Ertaş'ın tamamının çıkması zor.” şeklinde konuştu.