Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa şehrinde görev yapan muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.

Meclis salonunda gerçekleşen ziyarete Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Odunpazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Erdal Gürdoğan ve diğer muhtarlar katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Lefkoşa ve Girne ile kardeş şehir olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, “Sizleri burada görmek çok güzel. Umarım Eskişehir’i beğenmişsinizdir. Sizleri her zaman Eskişehir’de seve seve ağırlamaya hazırız. Eskişehir’i eviniz gibi görün.” dedi.

Mustafa Yeşilleme de, “Yılmaz Büyükerşen’den devraldığınız bayrağı daha ileriye taşıyacağınıza eminiz. Eskişehir’e daha önce de geldik. Eskişehir her zaman her konuda öncü bir şehir oldu. Türkiye’de belediyeciliğin en güzel yapıldığı yer diyebiliriz. Ülkemizde birçok yeri gezme fırsatımız oldu, Eskişehir en güzel şehirlerden biri.” diye konuştu.

Muhtarlar Başkan Ünlüce’ye konukseverliği için teşekkür etti.