İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendiği ücretsiz Çim Konserleri'nde Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble sahne aldı. İzmir'in ünlü solistlerini bir araya getiren konser İzmirliler'e unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği ücretsiz çim konserleri büyük ilgi görüyor. Yaz akşamlarında sevilen sanatçı ve grupları İzmirlilerle buluşturan konserler dizisinde Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble sahne aldı. “Körfez'den Boğaz'a Şarkılar” başlığı ile Duygu Soylu, Seran Bilgi, Sedat Yüce, Evrim Özkaynak ve Eflatun orkestra eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran İzmirliler sanatçıların şarkılarına danslar ve alkışlarla eşlik etti.

Orkestrada, trompet sanatçısı ve orkestra Şefi Uğur Sayınbatur, piyanoda Devrim Yeşilpınar, davulda Bora Peynirci, basgitarda Selim Gürcan, elektrogitarda Bilgecan Altay ve saksafonda Yunus Boyraz yer aldı.

Çim Konserleri'nde 8 Ağustos Perşembe-Sena Şener, 15 Ağustos Perşembe-Retrobüs, 22 Ağustos Perşembe-Doludizgin Manço Project, 29 Ağustos Perşembe- A Capella Gramofon feat Cavernas Band sahne alacak. Programlar 21.00'da başlayacak.