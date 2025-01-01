Yeni yıla izleyenleriyle birlikte coşkuyla giren Berkay, Gülben Ergen, Ziynet Sali ve İrem Derici gibi sanatçılar sahne aldıkları illerde yılbaşı gecesine unutmaz performanslarıyla damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Berkay, yeni yaşını ve yeni yılı memleketi İzmir’de Sunset Palazzo’da seyircisinin alkışlarıyla kutladı.

Gülben Ergen ise yeni yıla Uludağ Grand Yazıcı Otel’de girdi.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, saatler tam 12’yi gösterdiğimde üç oğlu Atlas, Ares, Güney ile birlikte Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin’ın oğulları Rodin’i de sahneye çıkarak hep birlikte 2025'i karşıladılar.

Ziynet Sali, Antalya Rıxos Sungate sahne aldı.

İrem Derici de yeni yıla Kıbrıs Limak Otel’de girdi.