Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras, depremden kurtulan çocuklara sanatla terapi etkinliği için Hatay’a gitti.HATAY (İGFA) - ÇOHAV (Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı) organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras, çadır çadır dolaşıp, yüzlerce çocukla resim yaptı.

O resimler İstanbul’da ve Girne’de önümüzdeki günlerde büyük bir organizasyonla sergilenecek ve satışa sunulacak. Elde edilen gelirler, depremzede çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve acil ihtiyaçları için harcanacak.