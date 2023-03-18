Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras, depremden kurtulan çocuklara sanatla terapi etkinliği için Hatay’a gitti.HATAY (İGFA) - ÇOHAV (Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı) organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras, çadır çadır dolaşıp, yüzlerce çocukla resim yaptı.

Bilecik'te oklavalar depremzedeler için çalıştı Bilecik'te oklavalar depremzedeler için çalıştı

O resimler İstanbul’da ve Girne’de önümüzdeki günlerde büyük bir organizasyonla sergilenecek ve satışa sunulacak. Elde edilen gelirler, depremzede çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve acil ihtiyaçları için harcanacak.