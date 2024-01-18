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Son dönemde giderek popüler hale gelen göz kapağı estetiği hakkında bilgi veren ünlülerin göz doktoru Op. Dr. Tuncay Sezgin, bu konuda hala kaygıları olan hastaları yeni yılda yenilenmeye davet etti.BURSA (İGFA) - Aralarında Salih Güney, Feridun Düzağaç, Umut Akyürek ve adının açıklanmasını istemeyen bir çok ünlü ismin göz kapağı estetiği operasyonlarını gerçekleştiren Op. Dr. Tuncay Sezgin, son dönemde en yaygın estetik uygulamalar arasında yer alan işlem merak edilen soruları cevapladı.

Göz kapağı estetiğinin sanılanın aksine çok zor olmadığını belirten Sezgin, “Göz kapaklarında genetik veya yaşlanmaya bağlı olarak deride bollaşma ve sarkma oluşur. Aşırı stres, yorgunluk, uykusuzluk, sigara ve alkol kullanımı, kalıtımsal faktörler bu tabloyu hızlandırabilir. Alt göz kapaklarında ise daha çok sarkma, kırışıklık ve torbalar görülebilir. Bu sorunları gidermek üzere üst göz kapağında bağ ve kas dokusu onarımıyla fazla deri; alt göz kapağında fazla yağ dokusunun yeri değiştirilir ve fazla deri alınır. Özel dikişlerle iz belirgin olmayacak şekilde operasyon tamamlanır. Hasta bir hafta içinde normal yaşantısına geri döner. Dolayısıyla bu konuda endişeleri olan hastalar 2024’e yeni bakışlarıyla merhaba demekten kaçınmamalı” dedi.