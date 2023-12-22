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İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti İpsala İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen aday açıklamada konuşan Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yeni döneme yeniden talip olduğunu açıkladı.

"5 yıllık teveccühü önümüzdeki 5 sene içinde sizlerden talep ve ricada bulunuyorum" diyen Başkan Ünsal, "Bugüne kadar ne yaptıysak ortada, alnımızın akıyla hiç bir yolsuzluğa girmeden işimizi gayet güzel yaptık. 5 Sene acemilik dönemimiz olmuştur, bir ustalık dönemi içinde sizden 5 seneyi istiyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için sizlerden sağ olun" dedi.

‘’İYİ BELEDİYECİLİĞİ GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’’

Başkan Ünsal, “Aramızda bir başkan adayımız daha var burada Uzunköprü adayımız; partimizin Uzunköprü adayı kesinleşmiştir hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Uzunköprü’de de büyük işler yapacağız. İYİ Parti yöneticiliğini, İYİ Belediyeciliği getirmek için elimizden geleni yapıyoruz örnekleri var bir örneği de İpsala Belediyesi’dir bir Uzunköprü’de İYİ Belediyecilikle tanışacak inşallah. Herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.