Çağımızın en popüler nörolojik sorunlarından biri olan ve gençler arasında da sık görülen unutkanlık pek çok farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Eğer yaşanan unutkanlıklar kişinin iş, aile ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışsa hastalık, nörolojik açıdan ele alınmlı ve her sebep için farklı tedaviler planlanmalıdır.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde bazı unutkanlıkların iyi seyirli olabildiğini ve teşhisine göre tedavinin planlanabileceğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, unutkanlıkların birbirinden farklı sebepleriyle karşılaşmanın mümkün olduğuna dikkati çekti.

Kütükçü, depresyon, anksiyete, konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği, B12, folik asit gibi bazı vitaminlerin eksikliği, tiroit bezinin az çalışması, karaciğer, böbrek ve kalp gibi organ yetmezlikleri ve ileri evre Parkinson, Alzheimer gibi beynin dejeneratif hastalıkları olarak sayılabileceğini söyledi.

DALGINLIK VE EVDE OCAĞI AÇIK BIRAKMA HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Unutkanlığın günlük yaşamda farklı nedenlerle insanların karşısına çıkabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Kelime bulmada zorluk, yakın zamanda okunan bir kitabı ya da izlenen bir filmi hatırlayamama, günleri karıştırma, dalgınlık, aradığını bulamama, okuduğunu anlamama, eşya isimlerini çıkaramama, aynı soruyu tekrar tekrar sorma ya da evde ocağı açık bırakma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor” dedi.

GENÇ YAŞTA UNUTKANLIĞIN SEBEPLERİ

Genç yaşta görülen unutkanlığın özellikle son yıllarda çok yaygın olduğunu paylaşan Prof. Dr. Kütükçü, “Gençlerde daha çok psikiyatrik sorunların bir uzantısı olarak görülen unutkanlıklar dikkat eksikliğine bağlı olarak gelişiyor ve bazen de beslenme sorunlarından kaynaklanan vitamin eksiklikleri de genç jenerasyonda unutkanlığa yol açabiliyor. Şehir hayatının getirdiği zorluklar, yetersiz uyuma, sağlıksız beslenme, teknolojik ürün kullanımındaki aşırılıklar da gençler arasındaki unutkanlık nedenleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Unutkanlığın genellikle hem hastanın kendisi hem de ailesi tarafından erken dönemde fark edilmediğinin ya da önemsenmediğinin altını çizen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Genç yaşlarda ortaya çıkan ve tedavisi mümkün olan unutkanlığın nedenlerinin erken tespit edilmesi oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin, vitamin eksikliğinden kaynaklı bir unutkanlıkta ona uygun bir tedavi planlanırken, beyindeki sıvı dolaşımına bağlı bir bozukluk olduğunda buna uygun beyin egzersizleri ve ilaç tedavileri planlanır” dedi.