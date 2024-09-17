Bir zamanlar mahkeme binalarının önünde davacılara dilekçe yazma hizmeti veren arzuhalcilerin sayısı gün geçtikçe azalıyor. Özellikle internetin yaygınlaşması ile dilekçe yazma işi oldukça kolay yapılabiliyor. Bu durum, arzuhalcilik mesleğini neredeyse bitirme noktasına getirdi.BURSA (İGFA) - İnternetin gelişmesiyle birlikte bu meslek geri planda kalmış olsa da hala adliye önlerinde mesleğini sürdüren birkaç arzuhalci yer alıyor. Dilekçe yazma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan vatandaşlar için arzuhalciler önemli bir kolaylık sağlıyor.

HUKUKTA GELİŞMEK İSTEYENLER YA DA EMEKLİLER TERCİH EDİYOR

Bursa Bölge Adliyesi önünde arzuhalcilik yapan Necmi Aksu, Herkes Duysun ekibine mesleğin kaybolma sürecini anlattı. Arzuhalciliğin Osmanlı Devleti’ne kadar dayandığını ifade eden Aktaş, “Adliye önlerinde hala az sayıda da olsa meslektaşlarıma rastlamak mümkün. İnsanların dilek ve şikayetlerini resmi makamlara iletmek konusunda yardımcı oluyoruz ancak teknolojinin gelişimiyle birlikte bu meslek yok olmaya yüz tuttu. Ben hukuk alanında kendimi geliştirmek istiyorum, yaşım genç, sınava hazırlanırken aynı zamanda bu işi yapıyorum. Bu işi genellikle hukuk alanında kendini geliştirmek isteyenler ya da emekliler yapıyor.” dedi.

HARÇ ÜCRETLERİNE GÖRE DİLEKÇE YAZDIRMA İŞİ DAHA MI MANTIKLI?

Dilekçe ücretleri konusunda da önemli detaylar veren Aksu şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden dilekçe ve harç ücretleri aynıydı, ancak günümüzde büyük bir fark var. Mahkemeye verilen dilekçeler için harç paraları, 2 bin 500 ila 2 bin 800 lira arasında değişirken biz yalnızca 400-500 liraya dilekçe yazıyoruz.”