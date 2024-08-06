Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin ulaşım sorunlarına neşter atmaya devam ediyor. Başkan Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalarla 19 ilçede sorunlu olan ulaşım ağları modern hale geliyor.ORDU (İGFA) - Ünye ilçesinde dağlık bir arazi yapısına sahip olan Başköy Mahallesini asfalt konforuyla buluşturdu. Yaklaşık 2 km’lik yolda tamamlanan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.

VATANDAŞLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Vatandaşların uzun yıllardır süren yol sorunlarına çözüm bulmak için yatırım programına aldığı bölgelerde çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ünye ilçesi Başköy Mahallesi Dönüklü Sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaların tamamlandığı sokak, Ünye Binicilik Tesislerine de ulaşım sağlayarak vatandaşlara konforlu bir ulaşım bir imkanı sunuyor.