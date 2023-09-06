Cilt bakımının yaşın bir önemi olmadığını vurgulayan Makyaj Güzellik Uzmanı Ünzile Altıntaş, “Z kuşağı için cilt bakımının önemini anlatmalıyız. Onlara daha sağlıklı bir cilt için günlük bakım rutinlerini aksatmamaları gerektiğini öğütlemeliyiz” ifadelerini kullandı.BURSA (İGFA) - Güzellik sektöründe, cilt bakımında minimalizmin ön planda olduğu skinimalizm trendinin hızla yayıldığına dikkat çeken Makyaj ve Güzellik Uzmanı Ünzile Altıntaş, genç nesillere önemli uyarılarda bulundu.

Z kuşağı içinde sağlıksız ciltlere sahip olan bir yeni nesil yetiştiğini belirten Altıntaş, dünya genelindeki değişen trendlere işaret ederek, “Z kuşağı, cildin ihtiyaçlarını karşılamak için uygun kozmetik ürünler kullanmadığından, sağlıksız ve problemli ciltlere sahip oluyor” dedi.

Makyaj ve Güzellik Uzmanı Ünzile Altıntaş, dünya genelindeki eğilimlere uyum sağlamak amacıyla Z kuşağına yönelik, cilt bakım ürünlerinin içeriğiyle ilgili yeniliklerin geliştirildiğini ve bunun genç tüketicilere daha fazla ilham verici geldiğini ifade etti. Aynı zamanda, daha az ürün satın almayı ve kullanmayı teşvik eden, cilt bakım ürünlerinin daha zengin bariyer koruması sağlayan ve daha ergonomik olanlarına yönelmelerini hedefleyen bu yaklaşımın Türkiye’de de devam etmesini umut ettiğini vurguladı.

Ünzile Altıntaş, Z kuşağını cilt bakımı konusunda bilinçlendirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin günlük cilt bakım rutinlerini aksatmamaları gerektiğini tekrar ifade etti.