Türkiye ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen Uluslararası Yeni Bitki Çeşitleri Korunması Birliği (UPOV) Meyve Teknik Çalışma Grubu Toplantısı Bursa'da düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen Uluslararası Yeni Bitki Çeşitleri Korunması Birliği (UPOV) Meyve Teknik Çalışma Grubu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

UPOV Üyesi Ülke Delegasyonlarının da katıldığı toplantı, Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz' in açılış konuşmasıyla başladı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Bursa'da düzenlenen toplantı hakkında ev sahipliği yapmanın yanı sıra uluslararası bilgi alışverişine katkı sunmak ve yerelden küresele bir bağ kurmak açısından da çok anlamlı olduğunu söyledi.

İl Müdürü Acar konuşmasında “Tarımsal Ar-Ge, çeşit geliştirme, bitki sağlığı ve üretici eğitimi gibi alanlarda yürüttüğümüz çalışmaların, bu tür teknik platformlarda değer kazanması, bizleri daha iyisini yapmak konusunda motive etmektedir. UPOV çatısı altında yürütülen bu teknik grup toplantısının, meyve türlerinde çeşitlerin korunması, sınanması ve tescili konularında ülkeler arasında deneyim paylaşımına zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum. Bursa olarak bu sürece katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

26 Haziran'a kadar devam edecek hibrit formatta düzenlenen ve yaklaşık 40 ülkeden 123 temsilcinin katıldığı toplantıda, meyve türlerinde çeşit tesciline esas yeni metodlar istişare edilerek, ülke deneyimlerini paylaşması bekleniyor.