Antalya’da Muratpaşa Belediyesi meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarında kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin görücüye çıkacağı yılsonu sergisi ‘Üreten Eller’ 10 Haziran’da Cam Piramit’te başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının yılsonu sergisi bu yıl Cam Piramit’te yapılacak. Sergi 10-14 Haziran’da 10.00-18.00 arasında ziyaretçileriyle buluşacak. Tekstilden takı yapımına, örgüden seramik ve heykelciliğe kadar 16 merkezde, 60 branşta düzenlenen kurslara bu yıl 6 bin 100 kursiyer katıldı. Yıl boyunca kurslarda öğrendiklerini uygulayan kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini meraklılarıyla buluşturacak. Kurulacak stantları ise yağlı boya tabloları, seramikler, heykeller, el örgüleri, iğne oyaları, takılar, jel mum ve sabunlar süsleyecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanat ve kültürün, insanların hayatla bağını güçlendirdiğini belirterek “Buna emek veren kursiyerlerimizi, yorucu ve uzun bir yılın ardından bu sergiyi gerçekleştirenleri kutluyorum. Tüm komşularımı sergiye bekliyorum” dedi.