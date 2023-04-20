Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerin 2023 yılının ilk üç aylık döneminde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 175 oranında artırarak 340 milyon liradan yaklaşık 932 milyon liraya yükselttiğini kaydetti. En yüksek gelir elde eden ilk beş il de belli oldu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında, yaparak öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Meslek liselerimiz 2023 yılında 3,5 milyar liralık üretim hedefine emin adımlarla ilerliyor. Döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerimiz, 2023 yılının ilk üç aylık döneminde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 175 oranında artırarak 340 milyon liradan yaklaşık 932 milyon liraya yükseltti.

Ocak, şubat ve mart ayları boyunca elektrik elektronik teknolojisi alanındaki üretiminden elde ettiği 48 milyon liralık gelirle İstanbul Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, 22 milyon liraya yaklaşan gelirle yiyecek içecek hizmetleri alanında Gaziantep Şehitkamil GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine Şehitkamil ilçemizden Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil teknolojisi alanındaki üretimiyle ekonomiye en çok katkıyı sağlayan ilk üç okulumuz oldu."

EN YÜKSEK GELİR ELDE EDEN İLK BEŞ İL

Döner sermaye işletmesi kapsamında 2023 yılının ilk üç ayında en yüksek gelir elde eden ilk beş il hakkında da bilgi veren Özer, "İstanbul, gelirini 148 milyon 223 bine; Gaziantep, gelirini 110 milyon 497 bine yükseltti. Ankara 85 milyon 71 bin liralık gelirle üçüncü, Konya 48 milyon 451 bin lira gelirle dördüncü oldu. Şanlıurfa ise 40 milyon 995 bin liralık gelirle beşinci sırada yer aldı. 2023 yılının ilk üç ayında en fazla gelir elden eden alanlar sırasıyla yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekân tasarımı, metal teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri ve kimya teknolojisi oldu." diye konuştu.