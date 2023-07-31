Küçükbaş hayvan üreticisi Mustafa Bezbaş, Türkiye'deki et fiyatlarının üreticide düştüğünü belirterek, “Üretim mi çok, rekabet mi var yoksa enflasyonu düşürmek çiftçiye mi bırakıldı?” diye sorarak Tarım Bakanı'na çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunan küçükbaş hayvan üreticisi Mustafa Bezbaş, bakanlığın çiftçiyi ve besiciyi korumak için acilen önlem alması gerektiğini belirterek, "Mazot ve gübre fiyatlarındaki artışı durdurmalı, et ve süt fiyatlarındaki artışı kontrol altına almalıdır. Aksi takdirde Türk tarımı çökecek ve Türkiye gıda krizi ile karşı karşıya kalacaktr" uyarısında bulundu.

Bezbaş bu gidişle üreticinin üretimi bırakacağını ve Tarım Bakanlığına da gerek kalmayacağını iddia etti.

"Rusya'nın, Ukrayna'nın yüz binlerce dekar ovaları gübre mazot destekleriyle Türk çiftçisi nasıl rekabet edecek" diye soran Bezbaş, "Sürekli yağış alan mera koşulları elverişli, Polonyalı besiciyle bizim besicimiz nasıl rekabet edecek. Dahası et, süt ve ekmek fiyatları artarken üreticide düşmesi normal mi? İthalat bitirecek üreticiyi resmen Avrupa'nın fonladığı et üreticileriyle rekabet ettiriyorsunuz gariban Türk besicisini. Bırakmamak için direniyor insanlar; ama nereye kadar dayanacaklar" diye konuştu.

Saman fiyatlarının da arttığını anımsatan Bezbaş, “Samanın tarladan kaldırılması bile 8-10 lira olmuş. ‘Sakın saman taşıyan arkadaşlar bu parayı hak etmiyor diye anlaşılmasın, bu sıcakta az bile.’ Sonunda Türk üreticisi üretimi bırakacak ve Tarım Bakanlığına da gerek kalmayacak gibi gözüküyor” dedi.