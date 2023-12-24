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Bursa Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün de ÇKS başvurularının alınacağı, başvuru için son günün beklenmemesi gerektiği bildirildi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının bir an önce yapılması, başvuru için son günün beklenmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, 2024 yılı ÇKS kayıtlarının alınmasında yıl sonu sistem yoğunluğuna karşı hafta sonu da çalıştıklarını 23 ve 24 Aralık tarihlerinde çalışıldığının altı çizilirken, "2 Ocak 2024 tarihinde 2024 ÇKS başvuruları bitecektir. Yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle 2024 ÇKS dosyalarınızı son güne bırakmadan e-devlet üzerinden yapılabilir ya da İlçe Müdürlüğümüze başvuruda bulunulabilir." denildi.