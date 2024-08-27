İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, üretici çiftçinin sesi olarak yaşanılan sıkıntıları hazırladığı soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlamasıyla istemiyle TBMM'ye taşıdı.BURSA (İGFA) - Toplam tarım alanı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye’de, üreticiler her geçen yıl çok daha büyük sorunlarla adeta boğuşur hale geldikleri hazin bir gerçek olduğunu kaydeden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, konuyla ilgili hazırladığı 6 sorulu önergesini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na sundu.

Milletvekili Türkoğlu, toprağına küsen, üretim yapmaktan vazgeçen, ürün maliyetini karşılamadığı için çiftçiliği yapamaz hale geldiği için doğup büyüdüğü köyünü terkeden vatandaşlarımızın sayısı da her geçen belirgin biçimde arttığına dikkati çekerek, çiftçilerin tarımdan uzaklaşması nedeniyle Türkiye'nin başta buğday olmak üzere tarım ürünlerinde maalesef ithalatçı ülke konumuna geldiğini söyledi.

Son 22 yıl içerisinde ülkemizde kaç hektar arazi devre dışı kaldığını soran Milletvekili Türkoğlu, bir zamanlar ihracatçısı oldukları hangi tarım ürünlerinin bugünkü tarih itibarı ile dışa bağımlılık durumlarını sorarken, "Domates, Bezelye, salçalık kırmızı biber, karpuz başta olmak üzere, çiftçiyi bir sonraki yıl adeta toprağını ekemez hale getirecek oranda, maliyetin çok altında alım fiyatları belirlenmesinin, tarım politikanızdaki gerekçesi nedir? Devletin alım güvencesinden yoksun bırakılan üreticinin, tüccarın insafına terk edilerek savunmasız bırakılmış olmasının, reel piyasa ekonomisinde kamu yararı veya zararı içeren karşılığı ne olmuştur? Bundan 40 yıl önce tarım üretiminde yüzde 26.1 oranıyla “kendi kendine rahatlıkla yeten” ülke olarak tanınan Türkiye’de, tarımsal üretim oranı bu yıl itibarı ile yüzde kaça gerilemiştir? Bütün insanlığı sarsan pandemi sırasında tarımsal ürünler; dünyanın her yerinde petrolden, doğalgazdan, enerjiden dahi kıymetli hale gelmişken, Bakanlığınızın ülkemizi üretim yoksunu olmaktan kurtaracak kısa vadeli çözüm önerisi nedir?" sorularına da yanıt aradı.