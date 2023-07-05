Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre üreticinin enflasyonu yıllık yüzde 40,42, aylık yüzde 6,50 oldu.ANKARA (İGFA) - Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,61, imalatta yüzde 42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,29 ve su temininde yüzde 59,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 36,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 47,00, dayanıksız tüketim malında yüzde 62, enerjide yüzde 10,26 ve sermaye malında yüzde 52,44 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış; yüzde 19,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,66 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 95,38, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 91,80, içecekler yüzde 81,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.