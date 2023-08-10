Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve kadınların emek harcayarak ürettikleri ürünlerini rahatlıkla satabilme olanağı sağlayan üretici kadın stantları, yaz aylarında nüfusu katlanan Çamlıyayla’da kuruldu.MERSİN (İGFA) - Bölgeye has tatlı ve yiyeceklerin yanı sıra el işi ürünlerin de sergilendiği stantlarda, Çamlıyaylalı kadınların binbir emekle ördükleri iğne oyası ürünler de yer aldı. Kurulan stantlara Çamlıyayla sakinlerinin yanı sıra, yaylacılar da yoğun ilgi gösterdi. Toplumun değişik kesimlerinden üretici kadınların buluştuğu stantlarda sergilenen tatlar ve el emeği ürünler, büyük beğeni topladı.

Dokucu: “İğne oyasının Mersin’de de tanıtılması için çalışmalarımız var”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, iğne oyasını sabırla işleyen kadınların, emeklerini kazanca dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Çamlıyaylalı kadınlar, burada kendi ürettiklerini satıyorlar. Çamlıyayla, iğne oyasının merkezi ve biz de iğne oyasını yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

İğne oyasının çok önemli bir turistik değer olduğunu da kaydeden Dokucu, “Turizm noktasında, iğne oyasının halen yerini bulamadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Mersin’de de iğne oyasının tanıtılması ve pazarlanması konusunda çalışmalarımız var. Kadınlarımız, gördükleri herhangi bir çiçeği iğne oyasıyla sanat eserine dönüştürebiliyorlar. Bu eserler yapımı günlerce süren, duygu yüklü özellikte. Ama bıkmadan usanmadan devam ediyorlar. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ürünlerin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Üretici kadınlar, emeklerini ekonomik değere dönüştürmenin keyfini yaşıyor

Şam tatlı üreticisi Gülizar Kayda ise 3 yıldır üretici kadın stantlarında satış yaparak ev ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, “Vahap Başkana sonsuz teşekkürler. Şimdiye kadar böyle bir Başkan gelmedi. Zannediyorum gelmez de. Kadınları inanılmaz destekliyor” ifadelerini kullandı.

Üniversite mezunu olan ve iğne oyası işleyen Zahide Şimşek, “Üniversite mezunuyum. Belli bir süre özel sektörde çalıştım. Kendi işimi kurmak için uğraşıyorum. İğne oyası, takı, tasarım üretiyorum. Kendim tasarlıyorum. Oyalarımı kendim yapıyorum. Böylece aile bütçesine katkıda bulunuyor ve kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum” ifadelerini kullandı.