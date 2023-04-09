Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, toplam 555 üreticiye 11 bin 100 adet zeytin fidanı desteği sağladı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürüttüğü ve ‘Yerli Yerinde’ sloganı ile gerçekleştirdiği ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretim Teşviki Projesi’ kapsamındaki zeytin fidanı dağıtımları devam ediyor. Dağıtımlar kapsamında Toroslar’da 47 mahallede 350, Mezitli’de 22 mahallede 68, Yenişehir’de ise 26 mahallede 137 üretici olmak üzere, toplam 555 üreticiye 11 bin 100 adet zeytin fidanı desteği sağlandı. Proje kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde toplam 2 bin 133 üreticiye 42 bin 660 adet zeytin fidanı teslim edilmiş olacak. ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretim Teşviki Projesi’, üreticinin yüzünü güldürmeye devam edecek.

Proje GIZ ile ortaklaşa yürütülüyor

Bu proje kapsamında yapılan bitki besleme-budama eğitimleri ile zeytin fidanı dağıtımları, Alman Uluslararası İşbirliği Teşkilatı’ndan (GIZ) alınan fon ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ortak yürütülen ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretimin Teşviki Projesi’ kapsamında hayata geçirildi. Proje kapsamında; tarladan sofraya üretim sağlayan toplam 75 çiftçiye, 25’er kişilik 3 grup olacak şekilde 4 günlük eğitim desteği sağlandı. Proje ile çiftçilere uygulamalı eğitim sırasında kullanacakları malzemelerin yanı sıra, her çiftçi grubuna eğitim sonunda Katılım Belgeleri teslim edildi.

Şahutoğlu: “Katma değeri yüksek ve meyvesi kıymetli fidanları dağıtıyoruz”

Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi’nde yapılan törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde, 555 üreticimize toplamda 11 bin 100 adet zeytin fidanını teslim ettik. Bu proje kapsamında üreticilere ve kurum kapasitelerini geliştirmek adına kooperatiflere eğitimler verdik. Zeytin fidanlarını, 13 ilçemizin tamamında 185’i arayan ve bize dilekçe ile başvuran üreticilerimizin hepsine vereceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal sorunların hepsinin farkındayız ve çiftçimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Üretime destek olmak amacıyla katma değeri yüksek ve meyvesi kıymetli fidanları dağıtmaya devam ettiklerini de kaydeden Şahutoğlu, “Bugün üreticimizi zeytin ile buluşturuyoruz, ama avokado, alıç, ceviz, badem fidanı dağıtımlarımız da devam ediyor. Üreticilerin ürettikleri ürünlerin katma değer sağlaması açısından, ürünlerin alet ekipmanlarını da kooperatiflerimiz aracılığıyla dağıtıyoruz. Böylece hem üreticilerin iş gücünü azaltıyor, hem de kaliteli ürünlerin eder fiyatına satılarak üreticilerin kaybını önlüyoruz. 2023 yılında da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz: “Desteklerin artarak devam edeceğine inanıyorum”

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, “Büyükşehir’in verdiği fidan desteği, ekipman desteği, canlı hayvan desteği, bunları saymakla bitiremeyiz. İnşallah bu destekler artarak devam edecek. Hepinizin adına, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toroslar İlçesi Buluklu Mahalle Muhtarı Veli Dere, “Sayın Başkanım Vahap Seçer’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım” derken çiftçi Sinem Kılınç ise, “Bu fidanları kendi bahçelerimize dikip yetiştirip, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim” dedi.