Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi, yaz döneminde öğrenciler için yoğun çalışma programı gerçekleştiriyor.MERSİN (İGFA) - Atölyede eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak ‘Robotik Kodlama Etkinlik’ çalışmaları uygulanıyor.

Yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için, öğrencilere program dahilinde sanal gerçeklik, kodlama, ahşap şekillendirme ve dijital vatandaşlık eğitimleri veriliyor. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan faaliyetlerden 165 öğrenci faydalanıyor. 7-17 yaş aralığını içine alan eğitimlerde ilkokul öğrencilerine ‘temel eğitimler’ verilirken, ortaokul ve lise öğrencilerine ise ‘robotik turnuvalara hazırlık’ eğitimleri veriliyor.

Emre Aşkın: “Farklı alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Birim Sorumlusu Emre Aşkın, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik farklı programlar uyguladıklarını belirterek, “Atölyemiz 2021 Haziran ayından beri aktif ve burada binlerce öğrenciye hizmet sağladık. Bunun yanı sıra, şu anda 3 aylık bir yaz eğitimi devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı eğitim programı uyguluyoruz. Her saat başı 8’er öğrenciyi misafir ediyoruz ve çocuklar burada kendilerini geliştiriyorlar. Robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve oyun geliştirme alanlarında yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor” dedi.

“Bu atölyeden üretim odaklı projeler çıkıyor”

Atölyeye yoğun şekilde başvuru geldiğini ve başvuruların tamamına cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Emre Aşkın, “Atölye’nin fiziki koşullarını ön planda tutarak öğrencileri buraya davet ediyoruz. Başvurular teknolojiatolyeleri.mersin.bel.tr adresi üzerinden gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra Mersin’den gelen talepler sonucunda da, yakın bir zamanda Galatasaray Meydanı’nda faaliyete geçiyoruz. Onun başvuruları da internet sitemiz üzerinden yapılabilir. Üretim odaklı projeler bu atölyeden çıkıyor ve çocuklar ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmeye başlıyorlar. Bu noktada her zaman, Büyükşehir Belediyesi olarak onların destekçisi olacağız” diye konuştu.

Öğrenciler atölye çalışmasını öğretici ve eğlendirici buluyor

Atölyedeki eğitimin öğretici ve eğlendirici olduğunu kaydeden ilköğretim 3. sınıf öğrencisi Elif Turhan, “Burada bilgisayarlardan, akıllı tahtalardan robot kodluyoruz ve yönlendiriyoruz” derken, minik öğrencilerden Enver Ezel Küçük duygularını, “Bugün kendi oyunumu yapıyorum. Burada eğitime yazın başladım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde dile getirdi.

Atölye’de robotik kodlama eğitimi alan bir başka öğrenci Güneş İlhan ise, “Bu atölyede gerçekten çok eğleniyorum. Eğitim süresi 1 saat ve çok güzel. Büyükşehir Belediyemize buradan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atölye eğitimine katılan ve yaz tatilini burada çok güzel şekilde geçirdiğini vurgulayan Öykü Can ise, “Burada yeni arkadaşlar ediniyorum. Atölyede çok eğleniyorum. Bilgisayardan kendi oyunumu kuruyorum. Yani yaz çok güzel geçiyor, burada çok eğleniyorum” şeklinde konuştu.