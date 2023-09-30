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Genel Sekreter Çiftçi, Urfa Kapı’da süren çalışmaları inceleyerek personelden gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca sürdürülen 6. etap çalışmaları kapsamında ekipler, Urfa Kapıyı koruyan 2 burcun esaslı onarımını yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, “Surlar’da Diriliş” mottosuyla sürdürülen 6. etap çalışmalarını inceledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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