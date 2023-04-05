Urla Belediyesi ve DİSK 4 No’lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile kadrolu 84 işçi maaşlarına 1 Mart 2023 itibariyle yüzde 75 zam alacak. Ayrıca 1 Eylül 2023’de işçilere seyyanen bin TL zam yapılacakİZMİR (İGFA) - Urla Belediyesi ve DİSK 4 No’lu Şube arasında süren toplu iş sözleşmesi süreci sonunda anlaşmaya varıldı. Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, DİSK 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin ve beraberindeki heyet ile başkanlık makamında toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Sözleşmeye göre kadrolu 84 işçi 1 Mart 2023 itibariyle yüzde 75 zam alacak ve 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle de seyyanen bin TL zam yapılacak. Ayrıca belediye iştiraki olan URİT’te çalışan 330 işçi de 500 TL net yakacak parası alacak.

İmza töreninin ardından konuşan Urla Belediyesi Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç da, sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını ve emekçilerin kazançlarının bereketli olmasını diledi.

SEYYANEN DE ZAM GELECEK

DİSK 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin ise atılan imzaların ardından, 1 Mart itibariyle tüm ücretlere yüzde 75 oranında zam yapıldığını kaydetti.

6 ay sonra 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle maaşlara bin TL seyyanen zam gelceğini duyuran Tekin, "Burada ayrıca Urit’te çalışan KHK’lı 330 arkadaşımıza da yakacak parası net 500 TL’yi ek protokolümüz ile arkadaşlarımıza bir cansuyu olarak sağlamış olduk. Sözleşmenin burada çalışan işçi arkadaşlarımıza, ailelerine ve Urla halkına ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Emekten yana tavrı olan Sayın Kaymakamımız Murtaza Dayanç’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.