Urla’da Merkez Kentsel Sit Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarına başlayan ekipleri denetleyen ve projeyi inceleyen Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, “Yaklaşık 12 bin 500 metrekare alanda sokak sağlıklaştırma projesine başlamış bulunuyoruz” dediİZMİR (İGFA) - Urla Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç göreve geldiği ilk günden itibaren Urla’da başlattığı hizmet seferberliğine yeni bir proje daha ekliyor.

Süreç içerisinde birçok projeye imza atan Urla Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarla tarihi, doğayı ve kültürü koruyarak, ilçenin değerine değer katmaya devam ediyor.

Çalışmalarına başlanan Merkez Kentsel Sit Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında ise ilçenin Camiatik, Yelaltı, Sıra, Hacı İsa ve Yeni Mahallelerinde yollar tarihi dokusuna uygun doğal taşla kaplanırken, elektrik telleri ve telekom kabloları da yer altına alınıyor. Projenin tamamı 12 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor.

12 BİN 500 METREKARE ALANI KAPSIYOR

“Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” diyen Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, “Urlalı hemşerilerimize en güzel şekilde hizmet sunma gayreti içerisindeyiz. Yürütmüş olduğumuz projelerde öncelikli olarak Urla’mızın tarihi, doğal, kültürel değerlerini koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak temel felsefemizdir. Bu bağlamda Urla Merkez Kentsel Sit alanında yaklaşık 12 bin 500 metrekare sokak sağlıklaştırma projesine başlamış bulunuyoruz. Tarihi değerlerimize saygı anlamında bu projeye çok önem veriyoruz. Çünkü bu kentsel sit alanında 14’üncü Asra uzanan Türk Medeniyeti izleri hakimdir. Yapmış olduğumuz çalışmalarla hem tarihi doku daha çok ön plana çıkacak hem de turistik anlamda burası daha cazip hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

TABELALARA STANDART GELECEK

Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte alanda yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Esnaf ve vatandaşları dinleyip görüşlerini de alan Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, ekiplere esnafın ve vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Mevcut proje kapsamında Anıtlar Kurulundan onaylı projeye uygun şekilde Arasta ve Malgaca Çarşısı’nda da zemin doğal taş kaplaması yapılarak, iş yerlerinin tabelalarına tek tip standart getirileceğinin altını çizen Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç, “Yaz sezonu başlamadan ve esnaflarımızı mağdur etmeden, en kısa sürede projeyi tamamlama gayreti içerisindeyiz. Urla’mıza ve Urlalı hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç’a proje hakkında geri bildirimde bulunan çevre esnafı ve vatandaşlar projenin bittiğinde şahane olacağını belirterek, yapılan özverili çalışmalardan dolayı ekiplere ve Belediye Başkan v. Kaymakam Dayanç’a teşekkür etti.

PROJEDE NELER VAR?

Proje kapsamında Urla’nın Camiatik, Yelaltı, Hacıisa, Sıra ve Yeni Mahallelerinde yer alan Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalan; Çelen Sokak, Sevinç Sokak, Hamam Sokak, Küçük Hamam Sokak, Ülke Sokak, Balkış Sokak, Demirciler Sokak, Dere Sokak, Ptt Arkası Sokak, Çağlayan Sokak, Tatar Camii Sokak, Ara Sokak, Itır Sokak, Malgaca Pazarı Sokak, Arasta Sokak, Elmalı Sokak, Dalagan Sokak, Asmalı Çınar Sokak, Yazıcıoğlu Sokak, Kuleli Sokak, İbrahim Algan Sokak, Eski Camii Sokak, Okul Sokak, Merdivenli Sokak, Haydar Çeşme Sokak, Eski Camii Arkası Sokak, Özyokuş Sokak, Mustafa Kemal Paşa Cd, Park Sokak, Tireli Sokak, Kapan Camii Sokak, Çilingir Çeşme Sokak kapsayan yaklaşık 12 bin metrekare alanda yol döşemeleri sökülerek doğal taş ile kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapılacak. Kaldırımlarda andezit levha ve andezit bordür kullanılacak olup yol kenarlarında granit oluk, yol gövdesinde granit-bazalt küp taş kullanılacaktır.