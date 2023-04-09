İzmir'in Urla ilçesinde belediye hizmet binası arkasında yer alan ve halk arasında eski pazaryeri olarak bilinen yaklaşık 5 bin 700 metrekarelik arazide Yeşil Alan ve Otopark projesi çalışmalarına başlandı.İZMİR (İGFA) - Urla Belediyesi vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Urla kent merkezinde Yeşil Alan ve Otopark Projesi uygulamasında harekete geçildi. Urla Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, ilçe merkezinde ciddi bir otopark sorunu olduğunu belirterek, söz konusu proje ile hem bu otopark sorununa bir nebze olsun çözüm üreteceklerini, hem de kentin tam merkezinde halkın kullanımı için yeşil bir alan oluşturulacağını ifade etti. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağının müjdesini de veren Başkan v. Kaymakam Dayanç, “Urlalı hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık, söz konusu alan eski haliyle çok kötü bir görünüme sahipti, 2020 yılında yaşanan İzmir depreminde belediye ek binaları hasar almış ve yıkımına karar verilmişti, biz bu yıkım işlemini bu yıl gerçekleştirdik ayrıca bu alanda ekonomik ömrünü tamamlamış başka riskli yapılar da mevcuttu, bunların hepsini kaldırdık. Kentin tam merkezi tabiri caizse nefes aldı, şimdi ise Urla’mıza yakışır bir düzenleme yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Devletimizin imkanlarını son kuruşuna kadar kamuya yararlı projeler ve hemşerilerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Urla’mızın değerine değer katmaya devam edeceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

GELİNEN SÜREÇTE NE OLDU?

Söz konusu alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında yaptığı 1/5000’lik plana uygun şekilde Urla Belediyesi tarafından 1/1000’lik uygulama planı hazırlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Nisan 2021’de sunulmuş, ancak Kasım 2021’de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile plan reddedilmişti. Bu süreç yaklaşık 6 ay sürmüştür. Bunun üzerine Urla Belediyesince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurularak 1/1000’lik plan yapılması talep edilmiş ve yapılan incelemeler neticesinde Bakanlığımızca Mayıs 2022’de 1/1000’lik plan onaylanarak askıya çıkarılmış, akabinde itirazlar olmuş ve dava konusu edilmiştir. Şu an için uygulama imar planı dava süreci devam ettiğinden, daha önceden kamuoyuna lanse edilen ve ilçe merkezinin en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununa da çözüm üretecek, yer altında 300 araçlık 2 kat otopark, yer üstünde de etrafında mini iş yerlerinin (tek kat ve zemin +1 şeklinde)olduğu, diğer kısımları yeşil alan–park (1.700 m2) niteliği taşıyan, çevreci bir yaklaşımla, Urla’nın tarihi dokusu ve kent kimliğine uygun şekilde hazırlanan proje maalesef ki bu sebeplerden dolayı şu ana kadar uygulanamamış olup, mevcut dava süreci beklenmektedir. Oysaki Urla Belediyesi ciddi bir irade ortaya koyarak söz konusu projeyi ilçeye kazandırmak için tüm hazırlıklarını yapmış, bütçesini de ona göre planlamıştı. Gelinen noktada Urla’nın tam kalbinde bu mezbelelik görüntüyü ortadan kaldırmak, otopark sorununa bir nebze olsun çözüm sunmak ve halkın huzurla vakit geçirebileceği yeşil bir park oluşturmak için şu anki proje uygulamaya konulmuştur.