İzmir'de Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 Futbol Takımı gösterdiği başarılı performansla U12 İzmir Cup’a katılmaya hak kazandı. Urlalı gençler başarıları sayesinde Avrupa’nın devlerine kafa tutacak.İZMİR (İGFA) - Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 Futbol Takımı Fırat Albayrak Ligi’nde 250 takım arasında oynadığı 22 maçtan namağlup ayrılarak U12 İzmir Cup’a katılmaya hak kazandı. Teknik Direktör Mehmet Yağız’ın öğrencileri 22 maçta, rakip filelere 101 gol atarken, kalesinde sadece 15 gol gördü.

Altınordu Spor Kulübü tarafından 7,8,9 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek U12 İzmir Cup’ta Avrupa’nın devleri sahne alacak. Şampiyonaya tek amatör takım olarak katılacak olan Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı turnuvaya H Grubunda Beşiktaş, FC Metz, FC Schalke, FC Zenit, Giresunspor, Juventus, Neftchi Bakü ve KVC Westerlo’nun bulunduğu grupta yer alacak.

Urla'yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan U12 futbol takımıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, “Çok başarılı bir spor kulübüne sahibiz. Her geçen gün bizleri daha da çok gururlandırıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi’nde en iyilerin arasında yer almak apayrı bir gurur ve mutluluk. Sizlere güvenimiz tam. Her zaman yanınızdayız. İnanıyorum ki kupayla ilçemize döneceksiniz” dedi.

Urla Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Murat Erbey ise Dayanç’a, her zaman vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.