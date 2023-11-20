Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen ve AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz destekleriyle gerçekleştirilen Üroonkoloji Araştırma Ödülleri'nde Klinik Bilimler alanında Dr. Murat Yavuz Koparal‘ın, Temel Bilimler alanında ise Dr. Hüseyin Salih Semiz'in projeleri ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Türk Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen ve AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz destekleriyle gerçekleştirilen Üroonkoloji Araştırma Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.

Genç araştırmacıların Klinik Bilimler ve Temel Bilimler olmak üzere iki kategoride, son iki yılda tamamlanan projeleri ile katıldıkları yarışmada, dernek tarafından oluşturulan bağımsız komite; özgün değer, bilimsel ve akademik çıktıları temel alarak en iyi iki projeyi belirledi.

Klinik Bilimler dalında ödülü “Eğilim skoru kaliper yöntemi içerisinde Mahalanobis mesafe eşleştirmesi kullanılarak transperineal ve transrektal hedefli prostat biyopsilerinin karşılaştırılması: Türk Üroonkoloji Derneği'nin çok merkezli bir çalışması” projesiyle Dr. Murat Yavuz Koparal alırken Dr. Hüseyin Salih Semiz, “Erken evre prostat karsinomunda CD47 (beni yeme sinyali) ekspresyon düzeyleri ve klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi” başlıklı projesiyle Temel Bilimler kategorisinde ödülün sahibi oldu. Genç araştırmacılara ödülleri, 16. Üroonkoloji Kongresi'nde takdim edildi.

Üroonkoloji Araştırma Ödülleri hakkında açıklamalarda bulunan Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, derneğin üroonkoloji alanında hizmet veren genç hekimlerin bilimsel motivasyonunu artırmak üzere, bağımsız bilimsel komite tarafından en başarılı bulunan biri Klinik Bilimler, biri Temel Bilimler olmak üzere iki projenin sahibine daha sonraki çalışmalarına katkı amacıyla bilimsel eğitim desteği vermeyi amaçladığını kaydetti.



Üroonkoloji Araştırma Ödülleri'nin verdikleri koşulsuz destek ile gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış ise, herkesin kanser tedavilerine eşit bir şekilde erişebilmesi ve kanseri bir ölüm nedeni olmaktan çıkarmak gibi cesur bir hedefi olduğunu kaydederek, "Bu hedefimizi gerçekleştirmek için yaşam değiştiren tedaviler keşfetmek, geliştirmek ve sağlığın hizmetine sunmak için bilimden güç alırken yetenekli gençlerin eğitimine yatırım yapmanın da onkoloji araştırmalarının ilerlemesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ödüllere verdiğimiz koşulsuz destek de onkoloji alanında değerli yeteneklerin yetiştirilmesine olan bağlılığımızın da teyidi niteliğinde. Tüm katılımcılara ve kazananlara üroonkoloji araştırmalarını daha da ileriye taşıma konusunda gösterdikleri çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Bu tarz ödülleri destekleyerek üroonkoloji alanında yeni nesil liderlere ilham vermeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.