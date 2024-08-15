Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl Ürünlü Mahallesi’nde düzenlediği “Köyünün Geleceği Misin?” projesi kapsamında eğitim gören çocuklar, mahalleleri için hazırladıkları projeleri tamamlayarak sunum yaptılar. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çocukların, yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel değerlerini fark etmeleri ve aynı zamanda takım çalışması ile proje yazmayı öğrenmeleri amacıyla yaz aylarında “Köyünün Geleceği Misin?” isimli projeyi gerçekleştiriyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen proje, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kendileri ve köylerine bir gelecek oluşturmaları adına önemli bir fırsat sunuyor.

GELECEK HAYALLERİNİ PAYLAŞTILAR

Her yıl farklı bir mahallede düzenlenen projenin bu yılki adresi Ürünlü Mahallesi oldu. 16 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Ürünlü Arı Evi’nde düzenlenen eğitimlere 9-14 yaş grubundan 19 çocuk katıldı. Dört hafta süren eğitim maratonunda çocuklar sinema, arkeoloji, tarih, kırsal turizm, sürdürülebilir sivil toplum platformu kurma, oryantiring, proje yazma, fotoğrafçılık, sosyal girişimcilik ve sosyal medya eğitimi alarak hayallerini ve perspektiflerini aktarma şansı da edindi.

Eğitimlerin sonunda çocuklar, mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetlere ilişkin projelerini hazırladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in de katıldığı etkinlikte çocuklar, özenle hazırladıkları “Gezi Rotası”, “Rehberli Tur” ve “Kırsal Turizm” başlıklı üç projenin sunumunu gerçekleştirdi. “Köyünün Geleceği Misin” projesine katılan çocukların eğitmenlerin gözetiminde hazırladığı “Niş Duvarı’nı Arama Hikayesi” isimli kısa filmin gösterimi de yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, mahallelerinin tanıtımı ve kalkınması için proje hazırlayan çocukları ayrı ayrı kutladı. “Niş Duvarı’nı Arama Hikayesi” filminin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirten Şahin, Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadir Beki ile birlikte eğitimi tamamlayan çocuklara katılım sertifikalarını verdi.

Başkan Yardımcısı Okan Şahin, programın sonunda yine proje kapsamında hazırlanan resim sergisini çocuklarla birlikte gezdi.