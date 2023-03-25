Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Ramazan pidesi imalatı ve satışı gerçekleştirilen fırınları denetledi.

Uşak şehir merkezinde bulunan tüm pide fırın ve satış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde; hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekiplerin, kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve para cezası uyguladığı öğrenildi. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Uşak Belediyesi yetkilileri, “Uşak halkını sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu yüzden gece gündüz demeden denetimlerimize devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde, hijyen, gramaj, ve personel temizliği gibi konularda kurallara uymayan fırınlara uyarılarda bulunduk ve yasal işlemler başlattık” şeklinde bilgi verdiler. Uşaklılar da belediye zabıtası tarafından gerçekleştirilen denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Uşak Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.