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Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 22 bin 70 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 67’sinin arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 42 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 67 kişiden 42’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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