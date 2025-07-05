Üsküdar Belediyesi Afet İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 2 tanker, 1 Vetbüs aracı, 1 servis aracı ve 11 personel ile İzmir’de süren yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye hareket ettiİZMİR (İGFA) - İzmir'in üç ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Üsküdar Belediyesi, Ödemiş, Çeşme ve Buca’da süren orman yangınına müdahaleye destek vererek, Afet İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 2 tanker, yaralanan hayvanların tedavi edilebileceği Vetbüs aracı, 1 servis aracı, 3 veteriner hekim olmak üzere 11 personelle bölgeye hareket etti.

Ekipler, alevle mücadelenin yoğun olduğu bölgelerde hem yaralanan hayvanları tedavi edecek, hem de su tankerleri ve ilgili personeller ile yangını söndürmeye yardımcı olacak.

Konusunda deneyimli personeli ile yangının yaratabileceği tahribatı önlemeye de destek verecek ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak hareket edecek.