1 Mart Üsküdar Vapur faciasında şehit olan 392 kişi, büyük felaketin 66. yılında Gölcük’te düzenlenen anma töreninde dualarla anıldıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı; aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli’de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru’nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlen programda hüzün ve dualarla anıldı.

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER YÂD EDİLDİ

Büyük felaketin 66. yıldönümünde 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde düzenlenen program, çelenk sunumu ile başladı. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçemizin tarihinde; 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kalplerimizde derin izler bırakan acı hâtıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir” dedi.

CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BÜYÜK DENİZ KAZASI

Sezer, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, en çok can kaybı yaşanan meşum deniz kazasında, Gölcük’te o tarihte lise olmadığından, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Elim felaketin 66. yıldönümünde, faciada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah; ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu.

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma etkinliğinin sonunda Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer, şehit mezarlarına çiçekler bıraktılar. Programın kapsamında daha sonra ise Tevfik Hoca Camisi’nde Mevlid-i Şerif okunarak bir kez daha dualar edildi.