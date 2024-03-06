İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi Seçici Kurulu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, 9’uncu kez sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Bu yılki Üsküdar Üniversitesi 9. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri Töreni, Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Bu yılki ödüller; kronik hastalıklar, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar için yenilikçi ilaç ve erken tanı sistemleri üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, tüm dünyanın tepkisini çeken Filistin’deki insanlık dramı ve katliama karşı, herhangi bir çıkar gözetmeksizin 'Bir çocuğun gözlerinden bakarak' bu örgütlü kötülüğün görülmesi gerekliliğinin altını çizen Ayçin Kantoğlu, sadece hayvan sevgisiyle başlayan yolculuğunda binlerce sahipsiz hayvana dokunan, ‘gönüllülük’ çizgisinden ayrılmadan milyonlarca insana örnek olan Yedikule Hayvan Barınağı Kurucusu ve Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay, gönül verdiği okçuluk sporunda kendinizi geliştirmek için gösterdiği azim ve çabanın karşılığını alarak, azmin başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan milli sporcumuz Mete Gazoz, insanların finansal açıdan mutlu ve huzurlu olması, bireysel para yönetimi bilgisinin artması, kişilerin parayı yönetmeyi öğrenerek ailesine ve ülkesine tasarruf ettirebilen bireylere dönüşmesi için finansal okur yazarlık seferberliği başlatan Özlem Denizmen, halkı bilgilendirme amaçlı yazılar ve programlar yapan, Dostlar Divanı alanında önemli isimleri bir araya getirerek dostluğun kardeşliğin ve beraberliğin, yazdığı eserleri ile gerçek sevginin önemine dikkat çeken Sami Özey, öğrencilerini her şeyin önünde tutarak iyi bir eğitim almaları için çaba sarf eden, köy okulları ve köy okullarında okuyan öğrenciler için çalışmalar yapan ve okula gitmesine izin verilmeyen kız çocuklarının okuması için hassasiyet gösteren Fen Bilgisi Öğretmeni Tuba Dumlu Güler, büyük bir azimle hukuk fakültesini kazanmasının ardından avukatlık mesleğinin yanı sıra, birikimlerini yazdığı eserlerle yeni nesillere aktaran, bu aktarımı yaparken hem kaleme aldığı eserleriyle hem de medya organlarında yer alan yazı ve programlarıyla Türkçemizin doğru kullanımına dikkat çeken Yavuz Bülent Bakiler'e takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör de “Bugün insanlığa dokunmaları, insanlığa, topluma değer katmaları ve model insan olmaları dolayısıyla aramızda olan saygıdeğer konuklarımıza ödül takdimi yapacağız. 9 yıldır böyle bir ödüllendirme yapıyoruz çünkü Üsküdar Üniversitesi biliyor ki üniversitelerin misyonu yalnızca eğitim öğretim ya da bilim üretmek değil, aynı zamanda toplumun birtakım duyarlılıklarına da dokunmaktır.” dedi.