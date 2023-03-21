Türkiye'de yaşanan deprem ve sel felaketlerinin Amerikan Savaş Gemisi USS Nitze ile doğrudan bağlantılı olduğunu öne süren Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, devlet yetkililerine geminin incelenmesi çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, bir açıklama yaparak ülkemizde yaşanan deprem ve sel felaketlerinin bir süredir Türkiye’de farklı noktalarda bulunan Amerikan Savaş Gemisi USS Nitze ile bağlantılı olabileceğini ileri sürdü. Yazıcı, geminin zaman kaybetmeden takibe alınması ve incelenmesi için çağrıda bulundu.

KARADENİZ’E GELDİ, BOLU SALLANDI

Kahramanmaraş depremleri öncesi Düzce’de bulunan geminin son olarak Karadeniz’de demirlediğini hatırlatan Yazıcı, “USS Nitze savaş gemisiKaradeniz’e geldi. Montrö Boğazlar Anlaşması gereği bu gemiye izin verildiği söyleniyor. Zonguldak açıklarında demirledi. Geldiği gün, 16 Mart’ta Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Neden bu geminin gittiği her yerde deprem oluyor. Bu tesadüf mü?Kahramanmaraş depremi öncesi de Kağıthane’de de hiç fark edilmeyen bir fay hattının harekete geçtiğini, deprem olduğunu görmüştük bu gemi geldiğinde” dedi.

HERR ŞEY JEFFRY L. FLAKE’İN GEMİYİ ZİYARETİYLE BAŞLADI

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake’inİstanbul Boğazı’na demirleyen USS Nitze isimli savaş gemisini ziyaret ettiğini hatırlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

“O gün Jeffry L. Flakealay edercesine topları Dolmabahçe’ye çevirip ‘İstanbul çok güzel bir şehir’ gibi açıklamalar yapmıştı. Bundan bir gün önce de İçişleri Bakanımız kendisine yönelik ‘Çek o pis ellerini Türkiye’nin üzerinden’ demişti. O günden bu yana ülkemizde 45 gündür farklı farklı bölgelerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Arkasından yoğun yağışlar ve sel felaketleri yaşandı. Bütün bunlar rastlantı mı?

Bu gemi 2002 yılında başlayıp 2004’te denize indirildi. 2005’te donanmaya katıldı. 2004’ten 2005’e kadar geçen sürede bu gemi üzerine bir takım HAARP eklentileri yapıldı. Bu teknolojiyi birileri inkar etse de bu teknoloji üzerinde çalışmalar yapıldığını herkes biliyor. Kimileri kapandı diyor. Ancak orası kağıt üzerinde Kanada üniversitesine devredilmiş gözüküyor. Kapanmış bir şey yok. Orada HAARP çalışmasını Pentagon yaptı ve yapmaya devam ediyor.”

USS Nitze bugün Karadeniz’de. Bir afet yaşanırsa sorumlusu bu gemidir. Çünkü bu gemi HAARP ile donatılmış bir gemidir. İşte bu sebeple Devletimizin derhal bu gemiyi yakın takibe almasını, hatta kamuoyunu aydınlatıcı şekilde bu geminin uzman kişilerce incelenmesini talep ediyoruz.”