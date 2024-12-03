Bursa Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği Medya Buluşmaları programında Bursa medyasının tecrübeli kalemleri, Osmangazi, Bursa ve ülke gündemine dair önemli gelişmeleri konuştu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Gösteri Merkezi'nde, Gazeteci Sevda Kurul Moderatörlüğünde “2024’te Ne Oldu, Ne Olmadı?” başlığıyla düzenlenen medya buluşmasında Gazeteci Yazarlar Ahmet Emin Yılmaz ve Namık Göz; Bursa, Osmangazi ve gündeme dair gelişmeleri konuşarak faydalı bilgiler verdi. Geride kalan 2024 yılının değerlendirilip, 2025 yılına ilişkin temennilerin görüşüldüğü buluşmaya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve gazeteciler katıldı.

"Tarihi kentin ortaya çıkartılması çok önemli"

Tarihi kentin ortaya çıkartılması, dokunun korunması, turist çekilmesi ve bunun üzerinden kentin ekonomisine katkı sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Gazeteci Ahmet Emin Yılmaz, “Bursa 8 bin 500 yıllık çok eski geçmişi olan bir kent. Bursa’nın tarihi kent merkezi olan Osmangazi ilçesi, büyükşehir statüsünden önce Bursa Belediyesi olarak tanımlanan mücavir alan sınırlarının 3’de 2’si şuanda Osmangazi Belediyesi’nin sınırları içindeydi. Kentin tarihi, çarşısı, ticaret merkezleri, yaşam alanları Osmangazi içinde bulunuyor. Önce tarihi mirası korumamız, kültürü yaşatmamız lazım. Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın’ın projeleri içerisinde yer alan tarihi yürüyüş yolu Bursa için çok önemli. Yeşil ve Emirsultan’dan başlayıp, Panorama Müzesi'nden geçen Kayhan’dan ilerleyen Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı ile devam eden Ulucami, oradan Tophane ve Hisar içindeki rekreasyon alanlarının tamamlanmasıyla, soluklanan ve en son Cilimboz’da tarihi Romangal ipek fabrikasının kültürel yapıya dönüşmesiyle sonuçlanacak bir hat planlanıyor. Aşama aşama bunlar yapılıyor. Tarihi kentin ortaya çıkartılması, dokunun korunması, turist çekilmesi ve bunun üzerinden kentin ekonomisine katkı anlamında sağlanması güzel ve önemli şeyler” dedi.

"Osmangazi Belediyesi Bursa’da en çok kreş açan belediye oldu"

Günümüzde sosyal yaşamın içerisinde anne ve babanın genelde çalıştığını belirten Yılmaz, “Anne ve baba çalışırken çocuklar nereye bırakılacak? Bu yüzden kreşler çok önemli. Anaokulu daha farklı bir kavram tartışmayı kreş mi, anaokulumu ayrımında eleştiriyorum. Anaokulu daha farklı bir kavram ama kreş, bugünün yaşamında zorunluluk. Osmangazi Belediyesi şuana kadar Bursa’da en çok kreş açan ve planlayan belediye oldu” şeklinde konuştu.

"En önemli konu ekonomi"

2024 yılına damgasını vuran konunun ekonomi olduğunu söyleyen Gazeteci Namık Göz de, “Halk artık bu uygulanan ekonomik politikalardan, daha doğrusu ekonomi politikasızlığından canından bezecek hale geldi. Şuanda kim ne derse desin, insanların birinci gündemi ekonomidir. 2024 seçimlerine de aslında ekonomi damga vurdu. Bu ekonomik tablo böyle devam ederse önümüzdeki süreci bunlar belirleyecek.

Geçen Nisan ayından itibaren geçen sürede sanki sihirli değnek varmış gibi hızla değişmesi bekleniyor. Bu hızlı değişimi gerçekleştirmek öyle kolay değil, çünkü 60 yıllık bir dert yumağını bir yılda dönüştürebilmek ve değiştirebilmek çok zor. Şuanda önemli adımlar atılıyor. Bursa ve Osmangazi için güzel gelişmeleri bekliyoruz.” diye konuştu.

"Bursa için en doğru planları bekliyoruz"

Bursa'nın resmi rakamlara göre kaçak yapı cenneti olduğunu aktaran Göz, “Kentin yüzde 65’i kaçak ve imara aykırı yapılardan oluşuyor. Bir tarafı Uludağ, diğer tarafı ova, güya biz ova koruma yasaları çıkartmışız ama tarumar etmişiz. Bu kentin büyük deprem beklentisi var ve dirençli Bursa’yı oluşturmak konusundan bahsediyoruz. Gerçekten ihtiyacı olan yerlerde kentsel dönüşüm yapılmadı. Bu şehrin planlanması hiçbir zaman şehrin gelişme hızına yetişemedi. Bursa obez büyüyor. Bu obeziteye hiçbir planlama yetişemiyor. Planlama hep sonradan geliyor. Bursa sorunlarını aşmak için bir dönüm noktasında kritik bir dönemeçteyiz aslında. 1998 yılında 1/100.000 çevre düzeni planı Erdem Saker, döneminde şehrin tüm paydaşlarının katılımıyla yapıldı. Herkesin onayı vardı. Ne yazık ki, hiçbir programına uymadık. Revizyon imar planlarıyla yine o plan geçersiz hale geldi. 1998’den 2020 yılına kadar bu planlama süreci bizi götürecekti. Bursa şuan kritik bir dönemecin eşiğinde. Büyükşehir Belediyesi, 1/100.000’lik çevre düzeni planı yapıyor. Eğer biz bu planlamayı doğru dürüst yapamaz, kırmızı çizgilerini doğru şekilde belirlemezsek Bursa’yı kıymetini bilemediğimiz şehir kategorisine alırız. Hiçbir değerimiz kalmaz. Aynı mantık ve zihniyetle ilerlemeye devam ederiz. Şuanda çok değerli bir kadro çalışıyor. Türkiye’nin en seçkin akademisyenleri geldi. Şehir planlaması konusundaki uzman isimler, 2025 yılının sonuna kadar bir plan hazırlayacaklar.Bursa kamuoyu ve diğer paydaşlarla belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler konuşarak bir plan ortaya çıkacak. Bu plan bence çok önemli. kentsel dönüşümü bunun içinde belirlemeliyiz. Bundan sonraki imara açılacak konut ve sanayi alanlarını belirlemeliyiz” dedi.

