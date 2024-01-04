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Türk sinemasının duayen oyuncusu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti.

Sanatçının ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

AYLA ALGAN KİMDİR?

1937'de İstanbul'da doğdu. Ortaokul eğitimini İstanbul’da Notre Dame de Sion'da lise eğitimini ise Fransa’da Versailles Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra tiyatro eğitimini almak üzere Amerika'ya giderek, New York Actors' Repertory Theatre'ın öğrencisi oldu. Bu esnada ilk sahne tecrübelerini yaşadı.

1960’da Türkiye’ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye’de ilk kez sahneye 1961’de "Tarla Kuşu" oyunuyla çıktı. Aynı yıl, "Hamlet" oyununda, hem Ophelia hem Hamlet karakterlerini canlandırdı.

Paris'te, National Tiyatro’da, Mehmet ULUSOY'un yönettiği Gogol-Ölü Canlar, Nazım Hikmet-İnsan Manzaraları'nda beş farklı karakter yaratarak Orta Direk-Yaşar Kemal, Odeon Tiyatro'sunda başrolleri Fransızca oynadı.

Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda Giden Tez Geri Dönmez, Keşanlı Ali Destanı, Talihli Amele, Kurban ve Keloğlan oyunlarında oynadı, Beklan Algan ile çalıştı.

1965’te Sadri Alışık’la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz imzalı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle dikkat çekti. 1971’de Paris’in ünlü konser salonu Olympia’ da sahneye çıkan Algan, 1972’de Bulgaristan’da Uluslararası Altın Orfe Müzik Yarışması’nda ikinci oldu. Aynı yıl, Devlet Sanatçısı ünvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü’ne layık görüldü. 1977’de Polonya’da yapılan Sopot Müzik Yarışması’nda birinci oldu.