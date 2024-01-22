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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “ahde vefa” etkinlikleri kapsamında Sakarya’da “ustaların ustası” adıyla bilinen yılların fotoğraf sanatçısı merhum Naci Sevinç, “27. Yılında SAGÜSAD” isimli sergide 54 farklı fotoğraf karesi ve birbirinden dokunaklı hatıralarla yad edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ahde vefa programlarıyla her gün örnek bir etkinlik düzenliyor. Sakarya’ya büyük izler bırakan sanatçıları, yöneticileri, akademisyenleri ve emektar isimleri unutmayan Büyükşehir, bu kez “27. Yılınsa SAGÜSAD” isimli bir sergiye ev sahipliği yaptı.

USTALARIN USTASI

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin Ocak Ayı Kültür Takvimi’nde yer alan program Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sakarya Güzel Sanatlar Derneği ve Türkiye Fotoğraf Federasyonu’nun iş birliğiyle gerçekleştirilen sergide şehirde tüm fotoğraf sanatçılarının “ustaların ustası” diye tabir ettiği merhum fotoğrafçı Naci Sevinç anıldı.

47 SANATÇI, 7 RESSAMA AİT ESERLER

Açılan sergide 47 fotoğraf sanatçısı ve 7 ressamın imza attığı 54 farklı eser görücüye çıktı.

Fotoğraflar arasında Naci Sevinç’e ve diğer sanatçılara ait Sakarya’nın dört bir yanında kaydedilmiş övgüye değer karelere yer verildi. Sakarya’da uzun yıllar fotoğrafçılık yapan ve şehrin simgelerini Türkiye’ye hatta dünyaya gösteren Naci Sevinç’in öğrencisi olan fotoğrafçılar ve O’nu sevenler etkinliğin ön saflarında yer aldı.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Mesleğe merakı olan birçok isme ışık olan, ustalığıyla fotoğraf erbabı olan birçok kişiye yol gösteren Sevinç, birbirinden güzel hatıralarla yad edildi. Programa katılan SAGÜSAD Dernek Başkanı Ünal Dabak, Sakarya’da fotoğraf sanatının önemli isimlerinden olan İbrahim Zaman ve birçok fotoğraf duayeni sergide Naci Sevinç’le geçirdikleri anıları ve O’nun fotoğraf alanındaki dehasını anlattı. Kurdele kesimiyle açılan sergi, Ofis Sanat Merkezi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu.