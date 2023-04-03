Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında usta oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nu vatandaşlarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - 59. Kütüphane Haftası kapsamında geçtiğimiz hafta Bilgi Evleri’nde birçok etkinlik gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, etkinliklerin kapanışında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Taner Baba’nın müzikleriyle eşlik ettiği Ertuğrul Bozkurt’un hikaye ve masal anlatımıyla çocukları büyülediği Müzikli Masal Dinletisinde renkli görüntüler yaşandı. Dr. Ali İhsan Akçay’ın sunumuyla düzenlenen ‘Kitabın Serüveni’ programında ise Müzehhip Emine Aksakal, Minyatür Yasin Urhan, Mücellid Hüseyin Delil, Hafız-ı Kütüp Osman Nuri Solak, Ebru Sanatçısı Münevver Gürevin, Kağıt İmalatçısı Emrah Yılmaz ve Hat Sanatçısı Mahfuz Zunnun Emin de tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen “Sessizliğin Çağıltısı; Okumak” konulu söyleşiye ise konuşmacı olarak usta oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız’ın da dinlediği programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir yandan deprem bölgesindeki yaraları sararken, diğer yandan da kültürel ve sosyal çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Deprem bölgesindeki yaraları sarmak için afetin ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gaziantep İslahiye’de 100 hanelik bir Osmangazi Mahallesi kuruyoruz. Deprem bölgesine her gittiğimizde farklı yerlerde farklı yaşamlar ve ibretlik olaylara şahit oluyoruz. Devlet ve millet işbirliğinde oradaki hayatı normalleştirmeye gayret ediyoruz. Tüm Türkiye orada ve çalışmalar sistemli bir şekilde yürüyor” dedi.

Daha sonra söz alan Bahadır Yenişehirlioğlu da Osmangazi Belediyesi’nin muhteşem eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Tarihimizi yeni nesillere anlatma adına uluslararası standartta bir eser kazandırdığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi’nin deprem bölgesinde çok güzel faaliyetler yürüttüğünü de biliyorum. Orada yapılan birçok konuta göre çok kullanışlı ve güzel konutlar inşa ediyorlar. Bölge insanımızın yaralarının sarılması ve barınma ihtiyacının karşılanması açısından detaylıca düşünülmüş kalıcı bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalardan dolayı da Başkanımız Mustafa Dündar’a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Fetih Müzesi’nin amfi gösteri alanında katılımcılara kitabın insan için öneminden bahseden Yenişehirlioğlu, kitabın insanoğlunun ihyası için var olduğunu belirterek, "Kitap, insanoğlunun psikolojik ve sosyolojik tarihinde serüvenini başlatan şeydir. İnsanoğlu ucu bucağı olmayan sonsuz evrende başıboş bırakılmamıştır. Kainatın sahibi yüce Allah, bize merhamet eder ve zifiri karanlıkta ışığı bulmamıza yardımcı olur. Ne yapıp, ne yapmayacağımızı ancak onun kelamından okuyup, akıl edip, öğreniriz” diye konuştu.

“100 YIL ÖNCEKİ SENARYO AYNI, SADECE OYUNCULAR DEĞİŞTİ”

Dünyada dengelerin bozulduğu bir dönemde olduğumuza vurgu yapan Yenişehirlioğlu, tabanların birbirine kaydığı, doğrunun yanlıştan ayırt edilemediği, küfrün makbul olduğu bir dönemde olduklarını söyledi.

"Küresel güçler dediğimiz oyun kurucular, fitne başları hedefe ulaşmak için iki kaleyi yıkmaya çalışıyor" diyen Yenişehirlioğlu, "Birincisi aile, ikincisi kadim değerler manzumesi. Tek amaçları var; kimyalarını değiştireceksin, aile mefhumunu yok edeceksin, insanı cinsiyetsiz hale getireceksin, zihin yapısını hiç edeceksin. İnsanlar geleneklerinden ve mazisinden utanacak. Başarılı oluyorlar mı? Oluyorlar. Beyni boşaltılmış prototipler yapıyorlar. Bunu da popüler kültür adıyla yapıyorlar. Sanat diyerek yapıyorlar. Çok eski değil, sadece 100 yıl önce cennet mekân Sultan Abdülhamit Han döneminde yaşanan olaylar, senaryolar aynı. Düşmanlar aynı, felsefe aynı, sadece oyuncular değişti. Bu var olma, yok olma mücadelesidir. Allah herkese akıl fikir versin. Birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Yeni düşmanlık tohumlarını ekmeye gerek yok. Başka gidecek yerimiz ve toprağımız yok. Birlik ve beraberlik içinde acısıyla tatlısıyla, inananıyla inanmayanıyla huzurlu yaşamak istiyorsak, bayrağımıza, sınırlarımıza ve ezanımıza sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Söyleşi sonrasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yenişehirlioğlu’na Osman Gazi'nin tahta oturuşunu simgeleyen bir biblo hediye etti.

Bu arada Osmangazi Belediyesi kütüphanelerinde en çok kitap okuyan üyelere de hediyeleri takdim edildi.