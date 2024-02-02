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“Anlatırsan Film Olur” isimli reality showunu YouTube kanalı üzerinden yapan usta yönetmen Yunus Şevik, 42 bölüm çekerek ve 25 milyonluk izlenmeye ulaşarak önemli birde başarıya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Bölümler içinde en çok izlenmeye ulaşan 5 gerçek hayat hikâyeden birini senaryolaştırıp filme alan Yunus Şevik, Sevgi Görmez ismindeki kadının çocukları için mücadelesi ve yaşam savaşı, bizi çok etkiledi ve beyaz perdeye aktardık, ilk kez ünlü olmayan halktan birinin hayatı gördüğü ilgi dolayısıyla sinema filmi oldu, ifadesinde bulundu. Senaryosunu ödüllü film senaristi Esma Şevik’in yazdığı ''Yaşamak İstiyorum'' isimli sinema filminin başrollerinde Ayşegül Kaygusuz, Osman fındık, Yavuz Aksoy, Gazel Yüksel, Erol Aydemir, Sema Aydemir, Hülya Ses, Esra Vural, Eylül Aydağ gibi önemli oyuncular rol aldı. Gerçek bir hikâyeyi çekmenin en zor kısmının realiteden uzaklaşmak ve gerçek duyguları verememek olduğunu dile getiren başarılı yönetmen Yunus Şevik, oyuncularımız ve senaristimizle bu zorluğu başarıyla geçtik vurgusunu yaptı. Hayata geçirdiği her işte başarıyı yakalayan ve hazırlayıp sunduğu reality showdan film çıkaran ünlü yönetmen Yunus Şevik “ Yaşamak İstiyorum isimli sinema filmim benim için çok kıymetli, 3 yıl boyunca ilmek ilmek emek verdiğim bir proje....birçok insanın hikayesini dinleyip, içlerinden 42 konuğun hikayesini 1 sene de çekip, sonunda buradan 1 film hikayesini filme almak çok güzel bir duygu.....yapılmamış olanı yapmak, sinema tarihinde farklı işlerle anılmak sanat ve sinema adına iz bırakmak manevi olarak çok kıymetli bir duygu, o yüzden mutluyum iyi ki çekmişim” dedi. Reality showdan çıkan hikâye ile beyaz perdeye aktarılan dram tarzındaki Yunus Şevik imzalı ''Yaşamak İstiyorum'' isimli sinema filmi vizyon için geri sayıma başladı.