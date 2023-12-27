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Bandırma Belediyesi sponsorluğunda Türk Sineması’nın iz bırakan ödüllü yönetmenlerinden Tunç Başaran’ın adına hazırlanan “Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir” isimli belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) -“Uçurtmayı Vurmasınlar”, “Piano Piano Bacaksız”, “Abuzer Kadayıf”, “Uzun İnce Bir Yol” ve daha pek çok unutulmaz filmleri Türk sinemasına kazandıran kıymetli yönetmen Tunç Başaran vefatının 4. yılında beyaz perdeye gönül vermiş birçok ünlü ismin, ailesinin ve sevenlerinin katılımı ile birlikte anıldı.

Tunç Başaran’ın yeğeni ve belgeselin yapımcısı olan Pelin Onat “Çok duygu yüklü ve gururluyum. Dayım ömrünün son 12 yılını Bandırma’da kentin adeta bir kültür sanat elçisi olarak geçirdi. Deneyimlerini, bilgisini paylaştı. Gençlere yol gösterdi ellerinden tuttu. Bu projenin hayata geçmesine olanak sağlayanBandırma Belediyesine ve Başkanımız Tolga Tosun’a teşekkürü borç biliyorum.Bu belgesel sevginin ölümsüzlüğüne inanan herkese armağan olsun.” dedi.

Büyük emek ve mesailerle hazırlanan belgesel film gösteriminde;Selma Güneri, Reis Çelik, Ahmet Mekin, Vecdi Sayar, Emin Sivas, Nilüfer Aydan, Murat Pınar Özdemir, Naci Çelik, Şakir Eroğlu ve Meriç Başaran gibi kıymetli isimler yer alırken, yüzlerce seyirci film sonunda büyük ustayı ve belgeseli hazırlayanları dakikalarca ayakta alkışladı.