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Müzik dünyasının tartışmasız en önemli yorumcularından Ümit Yaşar, 2K Prodüksiyon etiketiyle Kamuran Kayra yapımcılığında “Deli Gibi Yüreğime Zorsun” isimli eserini sevenlerine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve Müzik Yiğit Mahzuni imzası taşıyan Ümit Yaşar yorumuyla “Deli Gibi Yüreğime Zorsun” isimli eserin aranjör koltuğunda başarılı isim Alper Atakan oturdu. Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde klip çekilen “Deli Gibi Yüreğime Zorsun” isimli eserin çalışması Ümit Yaşar performansıyla tamamlandı. Müzik yaşantısı boyunca hiçbir sansasyon ve tartışmanın içinde olmayan ve işini sadece seçtiği şarkılar ve yorumuyla duyuran Ümit Yaşar, bu kişisel tercihten önce karakteristik bir yapıya bağlı olduğunu düşünüyorum benim karakterimde bu tarz sansasyonel olaylar için uygun olduğunu düşünmüyorum ayrıca tercihimde o yönde olmamıştır ve olmayacaktır ifadesinde bulundu.

Allah vergisi yetenek yanında iyi bir eğitimi tamamlayarak iyi bir yorumcu olunduğunu sözlerine ekleyen Ümit Yaşar, magazin gündemine el bombasını “Şunu belirtmeliyim ki ülkemizde sanatçı kavramının açılımını hala anlayamamış bir toplum var. Sadece bir yorumcuya ya da bir müzisyene sanatçı denmez içinde birçoğunu barındıranlara sanatçı denir, maalesef ülkemizde iki tip sanatçı vardır. Magazinde öyle veya böyle gündem olmuş sanatçı ve gerçek sanatçılar” sözleriyle gündeme bıraktı.