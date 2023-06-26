İşçi ve işvereni buluşturan USTAM Kocaeli projesinde, Gazaltı (MAG) Kaynağı, Dikiş Makineciliği, Elektrik Eğitimi için başvuru alımı başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işçi ve işvereni buluşturan istihdam odaklı USTAM Kocaeli projesiyle mesleki eğitim programlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda “Servis Şoförü Eğitim Programı” düzenleyerek işveren ve işçiyi buluşturan Büyükşehir şimdi de üç yeni programın duyurusunu yaptı.

Bu kapsamda yeni dönemde Gazaltı (MAG) Kaynağı, Dikiş Makineciliği, Elektrik Eğitimi için başvuru alınmaya başlandı. Elektrik Eğitimi için son başvuru tarihi olarak 30 Haziran Cuma günü belirlendi. Gazaltı (MAG) Kaynağı 31 Temmuz Pazartesi günü belirlenirken Dikiş Makineciliği eğitim programı için de son başvuru günü 15 Ağustos Salı günü oldu.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLER İÇİN

USTAM Kocaeli projesi ile iş dünyasının ve işverenin ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını bildirerek, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerinde aradıkları kriterlere uygun elemanların yetiştirilmesini sağlanıyor. CNC freze, CNC torna, makine montajcısı, makine mekanik bakım onarım, otomotiv montajcısı, elektrik ve elektronik, asansör bakımı, fiber optik ve kaynak gibi alanlarda, firma talepleri doğrultusunda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler bol bol uygulama yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.