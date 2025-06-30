USTAM Projesi kapsamında verilen Eczane Destek Personeli Eğitimi başarıyla tamamlandı. 29 katılımcı mezun olarak sertifikalarını aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Eczacı Odası iş birliğiyle yürütülen Eczane Destek Personeli Eğitimi başarıyla tamamlandı. Kocaeli Eczacı Odası’nda düzenlenen törende mezun olan 29 katılımcıya sertifikaları verildi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, sağlığın korunmasında eczacıların yanında destek personelinin önemine vurgu yaparak, “Sağlık ordusunun bir parçası olmak adına önemli bir adım attınız. Bu kursun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma, eğitmenlerimize ve özellikle bu projeye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

“İSTİHDAMA KATKI SUNUYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ise USTAM Projesi’nin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmeye yönelik bir model olduğunu vurguladı. Ceyhan, “Sahadan gelen talepler doğrultusunda bu tür eğitimlerle istihdama katkı sunuyoruz. Eczacı Odası’nın değerli katkıları için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

USTAM, KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Eğitim Koordinatörü İbrahim Uygun da USTAM Projesinin; kamu, sivil toplum kuruluşları, işveren ve teknik personel arasında bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayarak, “Sizlere yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda mesleki bir ufuk kazandırmak istedik. Kendinizi geliştirmeniz halinde sağlık sektöründe iyi yerlere geleceğinize inanıyorum” dedi.

TOPLAMDA 110 SAAT EĞİTİM VERİLDİ

Proje kapsamında sağlık bilimleriyle ilgili alanlardan mezun olanlar ile en az lise mezunu bireylere yönelik yapılan eğitim programına toplam 44 başvuru alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda 31 aday eğitime katılmaya hak kazandı. 11 uzman eczacı tarafından verilen eğitim toplam 110 saat sürdü ve programdan 29 katılımcı mezun oldu.

BİRÇOK MESLEKİ BRANŞ BULUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen USTAM Projesi’nde, örgün eğitim dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle istihdam edilemeyen bireylerin, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim alarak sektöre kazandırılması hedefleniyor. USTAM Projesi kapsamında bugüne kadar birçok farklı alanda istihdam garantili eğitimler açıldı. Bu bağlamda CNC Torna Operatörlüğü, CNC Freze Operatörlüğü, Toplu Taşıma Sürücüsü Yetiştirme, Gazaltı Kaynak Operatörlüğü, Servis Elemanlığı, Barista Eğitimi, Elektrik Eğitimi, Dikiş Makineciliği gibi birçok mesleki ve teknik branş bulunuyor. İstihdam garantili kursların yanı sıra, istihdam odaklı eğitimler de açıldı. Bu eğitimler arasında İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği Eğitimi, Eczane Destek Personeli Eğitimi gibi alanlar yer alıyor.

BAŞVURU “USTAM KOCAELİ” ADRESİNE

USTAM Kocaeli Projesiyle “Ne iş olsa yaparım” değil “ben bu işin ustasıyım” diyen nitelikli elemanlar arasında olmak isteyen gençler www.ustamkocaeli.com adresinden başvurularını yapabiliyor. Firmalar da nitelikli personel ihtiyaçlarını bildirmek için www.ustamkocaeli.com sayfasından işletme kaydı oluşturarak sisteme dâhil olabiliyor ve kurs taleplerini ve iş/staj ilanlarını buradan takip edebiliyor.