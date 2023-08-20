Kocaeli Büyükşehir Belediyesi USTAM Projesi kapsamında İHA-1 eğitimi alan kursiyerler başarıyla eğitimlerini tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, USTAM Projesi kapsamında artık tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve kullanımı ehliyete bağlı olan İHA-1 Ticari Pilot Eğitimlerini tamamladı.

Birçok sektörde yaygın olarak kullanılan ve geleceğin meslekleri arasında gösterilen İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi, USTAM Projesi sayesinde ücretsiz olarak alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler sonunda başarılı kursiyerlere ehliyetleri verilerek gökyüzünde özgürlüğe uçmaları sağlanmış oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitime USTAM projesine başvurusu onaylanan kursiyerler katıldı. 36 saatlik teorik ve uygulama eğitimlerinde ilk olarak insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla ile ilgili teknik bilgi verildi. İHA ve drone arasındaki farkların anlatıldığı eğitimde, dronların wi-fi teknolojisi ile çalışan, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ve belirli bir mesafeden çekim yapabilen insansız hava araçları olduğu söylendi.

Hava Hukuku ve Sorumlulukları dersinde ise uçuş, cihaz işlemleri, sisteme üyelik ve kimlerin drone kullanma hakkına sahip olduğu konularına dikkat çekildi.

Drone kullanma izni alan bir kişinin aynı zamanda Notam haritasını kullanabilme özelliğine sahip olması gerektiği kaydedildi.

İlk gün dersinin içinde izinsiz ve ehliyetsiz olarak uçurulan dronların kişiye hapis ya da idari para cezası gibi hukuki yaptırımları olacağı anlatıldı.

Kursun son gününde uçuş eğitimleri yaptırıldı. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılan eğitimde kursiyerler 36 saat boyunca aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimin ışığında güvenli drone uçuşları gerçekleştirdi.