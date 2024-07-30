Bursa Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ihracatta gaza bastı. Hedef ülke ABD'deki payını artırmak isteyen UTİB, New York'ta gerçekleşen eş zamanlı iki fuara güçlü bir katılım gösterdi.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla UTİB'in milli katılım organizasyonu düzenlediği iki fuar da 16 - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında eş zamanlı gerçekleşti. Premiere Vision New York Fuarı'nda Türkiye'den toplam 50 firma yer alırken, Functional Fabric Fair Summer Fuarı'na ise 5 Türk firması katıldı.

ABD pazarı ve organizasyonu değerlendiren UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu organizasyonların sektör açısından önemine dikkat çekti.

Premiere Vision New York Fuarı'nın 47'ncisinin, Functional Fabric Fuarı'nın ise 8'incisinin düzenlendiği bilgisini veren Engin, "ABD, Türk tekstil sektörü ihracatı açısından çok önemli ve büyüyen bir pazar. Yılın ilk yarısında sektör olarak ABD'ye yüzde 13 büyüme ile 253 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla göre artıda olsak bile bizim yeterli bir tutar değil. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'ye milyar doları aşacak ihracat yapabiliriz. Ekonomik koşulların normalleşmesi, fiyat rekabetçiliğinin yeniden kazanılması ile bu hedefi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" dedi.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI

Türk firmalarının fuarlarda önemli iş birlikleri sağladığını kaydeden Engin, şu açıklamaları yaptı: "Firmalarımız kaliteli ve inovatif ürünleriyle dikkat çekiyor. Bursa, bu noktada Türk tekstil sektörünün gelişmesinde önemli rol oynuyor. Kalite ve inovasyonun yanına, markalaşmayı da eklemeye gayret ediyoruz. ABD pazarındaki varlığımızı güçlendirmek için markalaşan firma sayımızı artırmamız gerekiyor. Yılın ilk yarısında UTİB olarak ABD'ye yüzde 11 artış ile 58,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hem Bursa hem Türkiye geneli olarak potansiyelimiz olan ihracat tutarlarına ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."