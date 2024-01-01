Tahmini Okuma Süresi: dakika

Doğru bakım kış lastiklerinin daha uzun süre dayanmasına, zorlu yollar ve patikalarda en iyi performansı göstermesine yardımcı oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Soğuk hava ile birlikte gelen kar yağışı, yollarda don olaylarının yaşanmasında ve araç kullanımının çok daha zor hale gelmesinde etkili oluyor. Kış lastikleri, özellikle karlı ve buzlu koşullarda daha iyi yol tutuşu ve güvenlik sağlıyor.

Özel sırt karışımı ve tasarımı etkisiyle kış koşullarında daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağladığı için kış lastiği kullanımına sadece ticarilerin değil tüm araç sürücülerinin özen göstermesi gerekiyor. Sektör temsilcileri hayati önem taşıyan kış lastiklerinin ömrünün nasıl uzatılabileceğine dair ipuçlarını paylaştı.

YAVAŞ SÜRÜŞ GEREKSİZ SÜRTÜNMEYİ AZALTIYOR

Kış lastikleri uzun vadeli ve değerli bir yatırım. Doğru bakım, lastiklerin daha uzun süre dayanmasına, zorlu yollar ve patikalarda en iyi performansı göstermelerine yardımcı oluyor.

Continental, sürücüleri soğuk havalarda yavaş sürme ve mesafeyi koruma konusunda uyarıyor. Çünkü lastikler, soğuk hava koşullarında daha hızlı aşınıyor. Buz ve kar ise lastiklerin kuru havaya göre daha sık kaymasına ve dönmesine neden oluyor. Bu ilave sürtünme, kauçuğun aşınmasını ve yıpranmasını hızlandırıyor. Kış aylarında yavaşlamak, lastiklerin daha iyi yol tutuşuna olanak tanıyor ve bu da durmak için gereken mesafeyi kısaltarak gereksiz sürtünmeyi azaltıyor.

Soğuk havalarda lastik basıncı düştüğü için belirli periyotlarla izlenmesi şart. Lastiklerin doğru şekilde şişirilmesi, kar ve buz üzerinde mümkün olan en iyi yol tutuşunu sağlıyor. Lastik basıncını korumak için yapılacak küçük bir kontrolün kar lastiklerinin amaçlanan şekilde performans göstermesine yardımcı olacağı önerisinde bulundu.



Muayeneden sonra lastiklerden birinin değiştirilmesi gerekiyorsa dört lastiğin birden değiştirilmesini öneren Continental, "Çünkü yalnızca tek lastiğin değiştirilmesi, aracın yolu farklı şekilde kavramasına neden olacağından risk oluşturabiliyor. Bu şekilde kalan lastiklerin dişleri eşit olmayan bir şekilde aşınabiliyor ve bu da lastiğin hizmet ömrünün bitmesini hızlandırabiliyor. En iyi ve güvenli sonuçları elde etmek için, biri kullanılamaz hale geldiğinde dört lastiğin tamamının değiştirilmesi gerekiyor. Kar lastikleri kış sezonunda darbe alıyor. Bunları dört mevsim lastiklerle değiştirme zamanının gelmesi, kişilere lastiklerin ömrünü uzatmak için başka bir fırsat yaratıyor. Continental, diş boşluklarına gömülebilecek çakıl ve diğer küçük nesneler gibi kalıntıları temizlemenin önemine işaret ediyor. Bu, lastik sırtı şeklinin ve performansının geri kazanılmasına yardımcı oluyor. Kış lastiklerinin kullanılmadıkları dönemlerde uygun koşullarda saklanması da önem taşıyor. Tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmeleri lastiklerin ömrünü uzatıyor" ifadelerini kullandı.