Efeler Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 2014 sokağın kesiştiği nokta da bulunan, İnşaat halindeki binanın önüne uygunsuz bir şekilde araçların park edilmesi hem yaya hem de araç trafiğinde bulunan vatandaşları tehlikeye atıyor.

Araçların düzensiz park edilmeleri ve kaldırıma bırakmaları, Cumhuriyet Caddesi tamamı ve 2014 sokakta bulunan esnafı isyan ettirdi.

Cumhuriyet Caddesinde bulunan esnafın defalarca 112 acil servis hattını aradıklarını ancak her gün aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Yaya olarak kaldırımda yürümekte zorluk yaşadıklarını dile getiren vatandaş, kaldırımlara park edilen araçlara yönelik yetkililerden yardım istediler.

Aydın Emniyeti Trafik şube birimine ve 112 acil ihbar hattını defalarca aradıklarını ancak trafik ekiplerinin sadece gelip fotoğraf çekmekle yetindiklerini söylediler.

Efeler 2014 sokak ve Cumhuriyet Caddesi esnafı acil olarak bu duruma müdahale edilmesini dile getirerek; "Kaldırımlarda yürüyemez olduk. Defalarca hem Belediye hem de Emniyeti arıyoruz ama şu durumu görüyorsunuz. Hiçbir çözüm yok. Çocuklar, Yaşlılar nerede yürüsün, nasıl karşıdan karşıya geçsin” ifadelerini kullandılar.

Haber: Yaprak Kaplan